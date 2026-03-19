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Cuaresma 2026: el secreto para lograr un pescado frito crujiente está en la harina

La mezcla correcta de harina y el proceso adecuado marcan la diferencia para obtener un pescado dorado y crujiente en Cuaresma

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Por El Universal / México / GDA
Conozca los pasos y la receta para lograr pescado frito crujiente durante la Cuaresma con una mezcla de harina adecuada.
Conozca los pasos y la receta para lograr pescado frito crujiente durante la Cuaresma con una mezcla de harina adecuada. (Canva stock/Lukas de Pexels/Yan Krukau de Pexels)







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