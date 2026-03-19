Cuaresma 2026: el secreto para lograr un pescado frito crujiente está en la harina

Conozca los pasos y la receta para lograr pescado frito crujiente durante la Cuaresma con una mezcla de harina adecuada.

Durante la Cuaresma, muchas personas preparan recetas con pescado en lugar de carne roja. Esto ocurre en fechas como Viernes Santo y Jueves Santo. Una de las opciones más elegidas es el pescado frito. Es fácil de cocinar. Se puede servir como plato principal o como bocana.

El resultado depende del rebozado. Esta mezcla de harina crea una capa ligera. Aporta sabor. Además, mantiene la carne jugosa.

Cómo preparar el pescado antes de freír

Antes de iniciar, es clave secar el pescado. Luego se cubre con harina. Según el diccionario gastronómico Larousse Cocina, este paso favorece un dorado uniforme. También mejora la textura.

Se pueden usar pescados pequeños enteros. También filetes de mayor tamaño. El corte permite una cocción pareja.

Qué lleva la harina para pescado frito

El rebozado combina harina y huevo. Después se coloca en aceite caliente. Así se logra una textura crujiente.

La base suele ser harina de trigo. Sin embargo, existen alternativas. Se puede usar harina de garbanzo, arroz, maíz o almendra. Todas ofrecen resultados similares.

Receta clásica para Cuaresma

A continuación, una preparación sencilla para esta temporada:

Ingredientes

6 tiras de filete de pescado

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

Agua necesaria

2 dientes de ajo

Aceite para freír

Sal

Preparación

Cierna la harina junto con el polvo para hornear. Esto evita grumos. Agregue sal. Mezcle bien. Incorpore agua poco a poco. Revuelva hasta obtener una pasta similar a la de los hot-cakes. Deje reposar entre 20 y 30 minutos. Esto permite una mejor hidratación. Corte el pescado en tiras. Añada sal por ambos lados. Guarde el pescado en refrigeración mientras la mezcla reposa. Caliente suficiente aceite. Agregue los dientes de ajo. Fría hasta dorar. Luego retírelos. Sumerja cada tira en la mezcla. Cubra bien el pescado. Coloque en el aceite caliente. Fría hasta que quede dorado. Retire y coloque sobre papel absorbente. Sirva con limón y chile al gusto. El resultado es un pescado con textura crujiente. Es una opción tradicional durante la Cuaresma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.