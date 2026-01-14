El País

¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026? La preparación para la Semana Santa

La Iglesia católica iniciará la Cuaresma el 18 de febrero de 2026. Esta fecha marca el camino espiritual previo a la Semana Santa

Por Jailine González Gómez
El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero de 2026. Así se organiza el calendario litúrgico rumbo a la Semana Santa.
El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero de 2026. Así se organiza el calendario litúrgico rumbo a la Semana Santa. (Canva/Canva)







