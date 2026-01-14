¿Cuándo es Miércoles de Ceniza 2026? La preparación para la Semana Santa

El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero de 2026. Así se organiza el calendario litúrgico rumbo a la Semana Santa.

El miércoles 18 de febrero de 2026, la Iglesia católica en Costa Rica dará inicio a la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Ceniza. Se trata de una fecha central del calendario litúrgico cristiano, que marca un periodo de cuarenta días de preparación espiritual previo a la Semana Santa.

A diferencia de otras conmemoraciones religiosas, el Miércoles de Ceniza no tiene un día fijo en el calendario civil. Su ubicación varía cada año porque depende del cálculo de la Pascua, establecido a partir del calendario lunar.

El Domingo de Resurrección se define tras la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. A partir de esa referencia se retroceden cuarenta días de Cuaresma, sin contar los domingos.

En 2026, este ajuste litúrgico hará que la Semana Santa se celebre entre el 29 de marzo y el 5 de abril, casi dos semanas antes que en 2025.

El origen del Miércoles de Ceniza

De acuerdo con información histórica difundida por Vatican News, los primeros cristianos ya practicaban ayunos y penitencias como preparación para la Pascua desde el siglo II. Con el paso del tiempo, estas prácticas se extendieron y se organizaron de forma más sistemática.

En el año 325, el Concilio de Nicea reconoció un periodo de cuarenta días de preparación pascual, inspirado en distintos pasajes bíblicos. Entre ellos, los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, los cuarenta años del pueblo de Israel en el éxodo y los ayunos prolongados de figuras del Antiguo Testamento.

Originalmente, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de Pascua. Sin embargo, como los domingos no se consideraban días de ayuno, en el siglo V se ajustó el calendario litúrgico. Con el tiempo, se adelantó el inicio cuatro días más, lo que dio origen al actual Miércoles de Ceniza.

En sus primeras expresiones, esta fecha también marcaba el inicio de la penitencia pública para quienes habían cometido faltas graves dentro de la comunidad cristiana. Con el paso de los siglos, esa práctica desapareció, pero se mantuvo el gesto simbólico de imponer la ceniza a todos los fieles.

Desde el siglo XII, las cenizas se obtienen tradicionalmente a partir de la quema de los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior.

Sentido espiritual de la Cuaresma

La Cuaresma recuerda los cuarenta días de Jesús en el desierto y propone un tiempo de reflexión personal. La tradición cristiana la asocia con tres prácticas centrales: oración, ayuno y caridad.

Más allá de la abstinencia alimentaria, el ayuno se entiende como una invitación a revisar prioridades, reducir excesos y fortalecer la dimensión espiritual. La oración busca un espacio de silencio y recogimiento. La caridad aparece como consecuencia de ese proceso interior, orientada a la atención de los demás.

Según el enfoque pastoral difundido por el Vaticano, este tiempo litúrgico propone una revisión de la vida cotidiana y de las relaciones personales, en un contexto marcado por el cansancio, la prisa y la saturación.

Calendario de la Semana Santa 2026

Estas son las fechas principales de la Semana Santa en 2026, según el calendario litúrgico: