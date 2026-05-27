Cristiana Nassar más enamorada que nunca por este gesto de su novio

En febrero pasado Cristiana Nassar le confesó a 'La Nación' que se encontraba amando y posteriormente presentó a su novio Luis Estrada.

La presentadora Cristiana Nassar está más enamorada que nunca y tanto ella como su novio, Luis Estrada, lo dejan ver de manera pública, incluso en sus redes sociales; justamente fue allí donde el hombre tuvo un detalle que encantó a la conductora de Canal ¡OPA!.

En esta ocasión, Nassar compartió una imagen que su propio novio subió a su Instagram, en la que salen ellos juntos posando frente a un espejo. “Cuando mi amor me etiqueta en sus historias”, escribió Cristiana, emocionada por el detalle.

Además, Luis colocó la canción Eso y más, de Joan Sebastian, la cual narra un amor que podría cruzar “los montes, los ríos, los valles” por buscar su amor.

Aunque a inicios de año la presentadora fue más comedida con las publicaciones juntos, se ha mostrado muy feliz con su nueva etapa y describe a su novio como una bendición.

“Creo que desde el cielo me enviaron al hombre más extraordinario, la mitad que me hacía falta... Cada minuto a su lado compruebo que estamos hechos para vivir el resto de la vida juntos”, dijo en su programa en febrero pasado.