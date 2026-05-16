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Cristiana Nassar celebra junto a su novio un logro que la tiene muy orgullosa

La presentadora de Canal ¡OPA! publicó la imagen en sus redes sociales, donde se mostró muy feliz

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Por Fiorella Montoya
Cristiana Nassar
Cristiana Nassar suele compartir en redes sociales momentos de su relación amorosa. (LN y redes sociales /LN y redes sociales)







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Cristiana Nassar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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