Cristiana Nassar celebra junto a su novio un logro que la tiene muy orgullosa

Cristiana Nassar continúa disfrutando de una etapa en la que se muestra profundamente enamorada de su pareja sentimental, Luis Estrada, quien la ha introducido a una vida de campo que la presentadora de Canal ¡OPA! goza con creces.

Ese compartir se extiende al ámbito familiar, ya que Nassar se involucra en actividades y celebraciones importantes para su novio y los suyos. En esta ocasión, publicó una fotografía junto a Luis y una de sus familiares más cercanas, Valeria Estrada, en la graduación de la joven.

“Llenos de orgullo. Mujer valiente graduándose con honores”, escribió Nassar en la publicación en la que etiquetó a la Universidad de los Ozarks, ubicada en Clarksville, Arkansas.

La presentadora se ha mostrado muy feliz con su nueva etapa y describe a su novio como una bendición.

“Creo que desde el cielo me enviaron al hombre más extraordinario, la mitad que me faltaba... Cada minuto a su lado compruebo que estamos hechos para vivir el resto de la vida juntos”, dijo en su programa en febrero pasado.