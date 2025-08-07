Viva

Crimen, misterio y verdades que espantan: así es Conspiraticos, el pódcast costarricense que conquista a miles

A poco más de un año de su nacimiento, el pódcast se posiciona como uno de los más escuchados en el género de ‘True crime’ en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

Misterio, teorías conspirativas y terror son algunas de las áreas que explora el pódcast Conspiraticos. Con llamativos videos en Youtube, oscuros casos como El Psicópata o investigaciones de carácter paranormal cobran vida no solo para entretener a los amantes del True crime, sino también para ilustrarlos sobre lo que pudo haber sucedido en el lugar de los hechos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ConspiraticospódcastApple Podcasts
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.