Costarricense en Irlanda hace truco de magia y deja a los asistentes sin palabras

Johndrey Pacheco practicaba magia en cafeterías y restaurantes en Costa Rica. Ahora en Irlanda realizó un truco de cartas en una reunión que dejó sin palabras a los presentes.

En los últimos días se hicieron virales en TikTok algunos costarricenses que viven en Irlanda, quienes se asentaron allá para estudiar y trabajar. Uno de ellos se dedicaba en Costa Rica a la magia y decidió mostrar sus habilidades en ese país.

Johndrey Pacheco, de 25 años y originario de Cartago, realizaba espectáculos de magia los fines de semana en cafeterías y restaurantes. Aunque aún afirma tener algo de timidez, decidió lanzarse en Irlanda y enseñar uno de sus trucos.

En una reunión de unas 10 personas en una casa, tomó un mazo de cartas y lo barajó. Pidió a un asistente que sacara una carta, la mostrara al grupo y la memorizara: un ocho de corazones.

Colocó el resto de las cartas en las manos de otro de los asistentes, que las sostuvo mientras todos los presentes las cubrían. Pacheco sacó una carta, pero no era la correcta. En ese momento uno de los asistentes casi se marchó. El cartaginés reaccionó con un “no, no, espérese”.

“Si hago que todas las cartas desaparezcan y solo quede una... ¿me regalan un aplauso?”, anunció antes de que los asistentes descubrieran sus manos. Solo quedó la carta seleccionada.

El joven costarricense sorprendió al público, incluso hubo quienes quedaron con la boca abierta. Recibió aplausos y gritos de emoción tras el truco.

Además, los comentarios en el video que publicó destacaron su talento. “Usted es un crack”, “siempre quedo sorprendida” y “a triunfar con la magia” fueron algunos de los mensajes que recibió.

En sus redes sociales, Pacheco comparte su historia y asegura que donde Dios lo coloque dará siempre lo mejor de sí.