Viva

Costarricense en Irlanda hace truco de magia y deja a los asistentes sin palabras

El cartaginés Johndrey Pacheco viajó a Irlanda para estudiar y trabajar, pero también conquistó con su talento como mago

Por Fiorella Montoya
Johndrey Pacheco, practicaba magia en cafeterías y restaurantes en Costa Rica y ahora en Irlanda realizó un truco de cartas en una reunión que dejó sin palabras a los presentes.
Johndrey Pacheco practicaba magia en cafeterías y restaurantes en Costa Rica. Ahora en Irlanda realizó un truco de cartas en una reunión que dejó sin palabras a los presentes. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







