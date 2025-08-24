Tico en Irlanda obtuvo trabajo como carnicero y ganó esta sorprendente suma por cocinar salchichas

Joshua Mora es un joven costarricense que, desde hace aproximadamente un mes, llegó a Irlanda para estudiar inglés y trabajar en lo que pueda. Mora, quien radica en la ciudad de Limerick, ha decidido compartir su aventura a través de su cuenta de TikTok.

Recientemente, Joshua mostró que había logrado conseguir dos trabajos: uno como instructor de crossfit y el otro como mesero. No obstante, debido a que aún carece del Número de Servicio Público Personal, una documentación del país europeo, perdió su segundo empleo.

Sin embargo, continuó su búsqueda y a los pocos días obtuvo un puesto como carnicero, sin tener ningún tipo de experiencia en esta área.

“Yo fui sincero con el señor. Le dije: ‘mae, no sé absolutamente nada de carnicería, pero puedo aprender’. El señor me dijo: ‘todo bien, mientras tengas ganas, con eso me conformo’. Y ahora soy carnicero, por lo que veo”, narró.

El tico reveló que en una jornada de 9 horas ganó €122 (más de ¢70.000). Lo más curioso de todo, es que la labor de ese día consistió en cocinar perros calientes, lo cual lo dejó desconcertado.

El joven, oriundo de Cartago, se enteró de que entre sus funciones también se incluye ser “parrillero”. Según explicó, entre semana la carnicería elabora las salchichas, y los sábados tiene que cocinar y vender perros calientes en un mercado en el centro de la ciudad.

“Yo venía preparadísimo para vender carne, pero cuando llegué, mi compañero me dijo que tenía que cocinar. Sinceramente, pensé que me estaba agarrando de pato, pero no era así. Me sacó 220 salchichas que tenía que cocinar para vender perros calientes”, relató.

Así lucen los perros calientes que vende la carnicería en que trabaja Joshua Mora en Irlanda. (Captura de video)

Además, mostró que el producto es bastante elaborado y que incluye muchos ingredientes como huevo, tocino, cebolla y hasta chili. En el video, varios usuarios le externaron sus felicitaciones por sus esfuerzos.

“Qué tuanis ver cómo prosperan los ticos”, “Te felicito, es bonito ver jóvenes luchando para lograr sus sueños”, “Aprenda, te venís a Costa Rica y ponés tu propia empresa”, fueron algunos de los mensajes.

Para poner en contexto el pago que recibió, Mora detalló que el monto de alquiler de su casa es de €500. Allí vive junto a su amigo costarricense Jeffy Garro, quien también muestra su vida en Irlanda en redes sociales y otros dos latinoamericanos.