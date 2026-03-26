Costa Rica se llena de planes a las puertas de Semana Santa: arte, música y actividades para toda la familia

La llegada de la Semana Santa dinamiza la agenda cultural en Costa Rica, gracias a una oferta variada que combina entretenimiento, arte, naturaleza y actividades familiares.

Durante estos días, distintas regiones del país se convierten en escenarios de festivales, conciertos, ferias y experiencias pensadas tanto para quienes buscan salir de la rutina como para quienes prefieren opciones cercanas dentro del Gran Área Metropolitana.

El FIA37 entra en su recta final

El Festival Internacional de las Artes FIA37 encara sus últimos días con una intensa programación que se desarrolla entre viernes y domingo, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro cultural.

Durante esta etapa final, el festival despliega una amplia oferta que incluye música en vivo, teatro, danza, cine y espectáculos de calle en distintos espacios públicos y recintos culturales.

El viernes se incorporan nuevas propuestas escénicas y musicales, entre ellas la presentación del cantautor colombiano Fonseca, quien ofrecerá un recorrido por sus principales éxitos. Para el sábado, la agenda se enfoca en actividades familiares y espectáculos al aire libre, con una programación pensada para distintos públicos.

El domingo se realizará el cierre oficial del festival, con una jornada que reúne espectáculos de gran formato. Destaca la puesta en escena RECONEC, de la compañía española La Fura dels Baus, una propuesta que integra teatro, música y tecnología con participación de artistas nacionales. La clausura también incluirá conciertos de Ivy Queen, Marta Gómez y Monsieur Periné, en un cierre que resalta la diversidad musical del evento.

Ivy Queen cerrará las actividades del Festival Internacional de las Artes 2026, en La Sabana. (Rafael Pacheco)

AfterSun Music Fest

El AfterSun Music Fest 2026 se desarrollará durante dos días, el 28 y 29 de marzo, en Nebula Center, Heredia, con una propuesta enfocada en el público amante del rock y el metal.

La jornada del sábado funcionará como antesala del festival con el concierto de Symphony X, en el marco de su gira aniversario, acompañado por agrupaciones nacionales que forman parte de la escena local.

Por su parte, el domingo se llevará a cabo el evento principal con presentaciones de Kabrones, Tierra Santa y Fabio Lione, junto a bandas costarricenses.

AfterSun Music Fest está enfocado en rock y metal. En la imagen la banda Symphony X. (Cortesía/Cortesía)

Mercadito Gastronómico de Sarchí

El Mercadito Gastronómico de Sarchí se realizará del 27 al 29 de marzo en la recta del mural de Sarchí, como una opción que integra gastronomía, recreación y actividades culturales en un solo espacio.

El público podrá acceder a más de 15 propuestas culinarias, además de una programación que contempla música en vivo y actividades para todas las edades. Entre ellas destacan espectáculos infantiles, espacios recreativos y una carrera a campo traviesa en modalidades 5K y 10K.

La ciudad de Sarchí albergará una carrera a campo traviesa en modalidades de 5K y 10K. (Cortesía/Cortesía)

Punta Leona impulsa experiencias de naturaleza y educación

Como alternativa para quienes buscan salir de la ciudad, la Reserva Natural de Punta Leona presenta durante la temporada de Semana Santa su programa Jóvenes Exploradores, enfocado en el aprendizaje y la conexión con la biodiversidad.

La propuesta incluye recorridos guiados en los que niños y adolescentes pueden observar aves, perezosos y otras especies propias del Pacífico Central, así como conocer sobre ecosistemas y conservación ambiental.

En Punta Leona, la iniciativa 'Jóvenes Exploradores' hará caminatas por el Sendero de Los Gigantes para observar perezosos y aves. (Cortesía/Cortesía)

Actividades de Pascua en centros comerciales

Las familias que permanezcan en el Gran Área Metropolitana durante estos días podrán acceder a una agenda especial de Pascua en centros comerciales, tales como Aleste, Lincoln Plaza, Avenida Escazú y Terrazas Lindora.

Las actividades se desarrollarán el sábado 4 y domingo 5 de abril, en horarios que van entre la 1 p. m. y las 5 p. m., según cada sede. La programación incluye búsquedas de huevos de Pascua, talleres creativos, espectáculos en vivo y dinámicas interactivas dirigidas principalmente a niños.

Estas iniciativas destacan por su carácter gratuito y por ofrecer espacios accesibles para el entretenimiento familiar durante el periodo de vacaciones.

Los centros comerciales Aleste, Lincoln Plaza, Avenida Escazú y Terrazas Lindora tendrán activisades de Pascua. (Cortesía/Cortesía)

Otras actividades:

— Oxígeno ofrece experiencias familiares en Semana Santa: Actividades interactivas para todas las edades, incluyendo Mundo Diversión con piscinas de pelotas y toboganes para niños. Lugar: Centro comercial Oxígeno, Heredia. Fecha y hora: Del 27 de marzo al 12 de abril.

— Feria Nacional de la Toronja Rellena 2026: Festival gastronómico con degustación de la tradicional toronja rellena, juegos mecánicos, exhibiciones y conciertos gratuitos en un ambiente familiar. Lugar: Parque de Atenas, Alajuela. Fecha y hora: Del 27 al 29 de marzo. Actividad gratuita.

— Especial de Juanes y Maná: El viernes 27 de marzo, a las 8 p. m., en Mundo Loco, San Pedro.

— Closet Humano Fashion Show: La artista visual Man Yu presentará su propuesta en el Costa Rica Fashion Week (CRFW) 2026. Fecha: 27 de marzo, a las 7 p. m., en la Antigua Aduana, San José. Entrada: Gratuita y disponible en Starticket (cupo limitado)

— II Concierto de Temporada Orquesta Sinfónica Nacional: Hoy viernes, a las 8 p. m., con un programa que incluye Música para los funerales de la reina Mary, de Henry Purcell; y Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart.