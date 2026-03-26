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Costa Rica se llena de planes a las puertas de Semana Santa: arte, música y actividades para toda la familia

Desde propuestas culturales de gran escala hasta actividades recreativas y educativas, la programación ofrece alternativas para públicos de todas las edades

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Por Fiorella Montoya

La llegada de la Semana Santa dinamiza la agenda cultural en Costa Rica, gracias a una oferta variada que combina entretenimiento, arte, naturaleza y actividades familiares.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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