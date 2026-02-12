Viva

Costa Rica brilla en el nuevo video musical de famosos cantantes internacionales

El rodaje se realizó frente a las majestuosas playas guanacastecas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mau y Ricky
Los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, rodaron su nuevo videoclip en Costa Rica. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa RicaMau y Ricky
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.