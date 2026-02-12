Costa Rica brilla en el nuevo video musical de famosos cantantes internacionales

Los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, rodaron su nuevo videoclip en Costa Rica.

Este 11 de febrero, los cantantes venezolanos Mau y Ricky, junto al cantante colombiano Kapo, estrenaron el video musical de su tema Te quiero, un proyecto que muestra al mundo la belleza natural de Guanacaste, Costa Rica.

El rodaje se realizó frente a las majestuosas playas guanacastecas, donde el azul del mar, los amaneceres cálidos y los atardeceres dorados se convirtieron en protagonistas de las imágenes.

En días previos, Ricky Montaner confirmó su presencia en el país y compartió con sus seguidores videos que mostraban las impresionantes vistas desde su hospedaje.

Durante la grabación, los hijos de Ricardo Montaner compartieron con varias bailarinas un ambiente festivo, lleno de música y alegría. Además de las tomas en la playa, el video también se filmó en una lujosa casa con piscina.

Kapo, por su parte, participó en el video de forma virtual, apareciendo únicamente mediante la proyección de una grabación en una pantalla.

Mau y Ricky aparecen bailando y disfrutando junto a varias bailarinas en su nuevo video musical. (Captura de video)

Además del trabajo en el videoclip, la visita de los artistas coincidió con la celebración de una despedida de soltero de su productor, lo que les permitió disfrutar de la hospitalidad local y de la calidez del entorno.

Con este lanzamiento, Costa Rica se consolida una vez más como un destino atractivo para producciones musicales internacionales, gracias a su impresionante riqueza natural y su luz única, perfecta para capturar en cámara.