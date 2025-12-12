Viva

Hermanos Montaner graban nuevo video musical en Costa Rica: vea la espectacular vista que los acompañó

Ricky y Mau Montaner viajaron a Guanacaste para grabar el videoclip de ‘Te quiero’. Los cantantes compartieron detalles de la visita y mostraron paisajes

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mau y Ricky Montaner disfrutan de unas breves vacaciones en Guanacaste, aunque también trabajaron en su video clip.
Mau y Ricky Montaner disfrutan de unas breves vacaciones en Guanacaste, aunque también trabajaron en su video clip. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ricky MontanerMau Montaner
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.