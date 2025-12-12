Hermanos Montaner graban nuevo video musical en Costa Rica: vea la espectacular vista que los acompañó

Mau y Ricky Montaner disfrutan de unas breves vacaciones en Guanacaste, aunque también trabajaron en su video clip.

Ricky Montaner confirmó su presencia y la de su hermano Mau en Costa Rica durante la grabación del videoclip de Te quiero. El cantante explicó que llegó al país para trabajar en el proyecto y para acompañar a su productor en una celebración privada.

“John, el productor, celebra su despedida de soltero. Nosotros lo trajimos de sorpresa para acá. No dijimos dónde estábamos por eso. Pero vea esta vista con la que uno despierta”, comentó en un video.

El artista mostró la vista que lo recibió al amanecer: un tono azul del mar frente a su ventana y la playa formó parte del fondo que compartió con sus seguidores. Las imágenes revelaron un entorno cálido que marcó su estadía.

La Nación obtuvo otro video que registró el atardecer de Guanacaste durante la grabación.

Los hermanos Montaner avanzaron con el rodaje del videoclip, mientras varias mujeres en vestido de baño bailaban y disfrutaban la canción. La luz dorada del final del día llenó la escena y creó un ambiente festivo.

El silencio al amanecer llamó la atención del cantante, la calma del paisaje y la vista al mar marcaron su impresión sobre el territorio tico. Ricky Montaner mencionó ese detalle como uno de los elementos que más le sorprendió durante su visita.