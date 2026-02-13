Corcovado se queda sin su guía más famoso: La razón por la que Nito Paniagua ya no puede ingresar al parque

Dionisio Paniagua, conocido como Nito, es uno de los guías turísticos conocidos en el Parque Nacional Corcovado, pero también es creador de contenido.

Dionisio Paniagua ya no es solo un guía turístico, sino que con su carisma y conocimiento de Corcovado, se ha convertido en toda una celebridad muy querida en Costa Rica. Sin embargo, Nito, como se le conoce, siempre de sonrisa alegre en sus virales videos, ahora se lamenta porque no sabe cuándo podrá volver a hacer lo que más ama.

Según explicó Paniagua, le negaron la entrada al Parque Nacional Corcovado por un tiempo del que no tiene certeza. El motivo es que se le venció el plazo y no pudo completar las 50 horas de cursos requeridas para renovar su licencia como guía.

De acuerdo con la legislación vigente, deben cumplir 50 horas de capacitación en “temas relacionados con la rejilla curricular” que ofrecen las distintas instituciones avaladas para formar y especializar guías turísticos en Costa Rica.

El creador de contenido aclaró que no está enojado y que tiene claro que lo ocurrido con él no es culpa del Parque Nacional Corcovado. No obstante, hizo un llamado a discutir la legislación actual y hacer modificaciones en esta.

“Yo hubiera deseado que me hubieran dicho: ‘Haga 50 horas en la escuela de Jiménez o alguna escuela local’. Hubiera tenido mucho más impacto y más presencia y hubiera quizá podido influir a más niños a través de una charla o incluso alguna caminata de observación de aves, o algo donde los niños aprenden más en el campo que en el aula”, comentó.

Luego agregó: “Siento que las políticas ambientales están muy mal dirigidas. Siento que vamos en retroceso”.

Guía recomienda cambios

Desde su experiencia, Nito afirmó que es tiempo de renovar instituciones, ya que, considera, el cambio generacional ha implicado mayor preocupación e intención de las personas en explorar la naturaleza. “En vez de abrir portillos, tenemos cercas”, aseveró.

Recomendó que los guardaparques, “en lugar de perseguir a los visitantes en los lugares de conservación”, deben visitar más escuelas y comunidades para ser educadores ambientales.

El contenido de Dionisio Paniagua ha conquistado muchos seguidores en redes sociales. El guía turístico trabajó en el Parque Nacional Corcovado. (Archivo)

Además, manifestó que la educación ambiental debería ser una materia obligatoria en las escuelas. “Si entendiéramos cómo funcionan los ecosistemas, los valoraríamos mejor”, sentenció.

Al final de su mensaje dejó dos reflexiones muy importantes: la primera es que, aunque él no va a poder ser guía en Corcovado, invitó a los ticos a seguir visitando el lugar. La segunda es un llamado a los políticos y diputados de la Asamblea Legislativa para que hagan un estudio y mejoren las leyes de conservación y turismo.