Contertulios de ‘Sensación Deportiva’ lanzan mensaje a periodista Kevin Jiménez: esto dijeron

Leonel Jiménez, fundador del programa Sensación deportiva y con más de 30 años de trayectoria, elogió públicamente la labor del joven periodista Kevin Jiménez.

Leonel Jiménez, el fundador y voz del programa radial Sensación deportiva, dedicó unas palabras al joven periodista deportivo Kevin Jiménez, recientemente anunciado como parte del equipo periodístico de TDMás.

“Tenemos un periodista que es muy acucioso, es un periodista que siempre está dando noticias. Hablo de Kevin Jiménez, un periodista que nos tiene permanentemente informados de las primicias, de los cambios, de los fichajes; no sé cómo hace”, dijo el presentador.

Además, afirmó que “la acuciosidad de este muchacho pasa los límites. No es de un equipo ni dos, es de todos los equipos que siempre nos tiene buenas noticias, mis respetos, hay que felicitarlos”.

El resto de contertulios comentaron que, aunque no saben cómo obtiene las primicias, rescatan sus enfoques precisos y al grano. “En dos líneas nos mantiene informados”, expresaron.

Las declaraciones fueron emitidas el viernes 9 de enero durante el programa Sensación deportiva, el cual se transmite por Teletica Radio y TDMás.

Kevin Jiménez forma parte de un nuevo proyecto en Teletica relacionado con el Campeonato Mundial de Fútbol del 2026. (Facebook)

“A mí me complace mucho destacar lo de este muchacho no solo por su juventud, sino por la forma en que él trabaja y en la manera en que él le informa a todos los medios. Tiene redes sociales muy fuertes y lo siguen porque siempre tiene día a día la noticia, la primicia esa que llaman”, siguió diciendo don Leonel, quien tiene una trayectoria de más de 30 años de dar cobertura deportiva en el país.

Por otro lado, Kevin Jiménez continúa ganándose un nombre en el periodismo deportivo del país con sus redes sociales, su programa Seguimos y un nuevo proyecto relacionado con el Campeonato Mundial de Fútbol de 2026 en las filas de Teletica.