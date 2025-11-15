Viva

Conozca al empresario latinoamericano que habría conquistado a Ana de Armas tras su ruptura con Tom Cruise

Marcelo Valente tiene una empresa de capital de riesgo, vivió con celebridades y acompaña a la actriz en eventos en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Ana de Armas fue vista con el brasileño Marcelo Valente tras romper con Tom Cruise. Él es empresario y vive en Los Ángeles.
Ana de Armas fue vista con el brasileño Marcelo Valente tras romper con Tom Cruise. Él es empresario y vive en Los Ángeles. (X: @valente_marcelo/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

