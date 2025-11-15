Conozca al empresario latinoamericano que habría conquistado a Ana de Armas tras su ruptura con Tom Cruise

Ana de Armas fue vista con el brasileño Marcelo Valente tras romper con Tom Cruise. Él es empresario y vive en Los Ángeles.

Tras su separación del actor Tom Cruise, con quien sostuvo una relación por algunos meses, la actriz Ana de Armas, de 37 años, fue vista en varias actividades sociales junto a un nuevo acompañante. La identidad del hombre, que inicialmente generó comentarios en redes por su atractivo físico, ya se conoce: se trata del empresario brasileño Marcelo Valente, de 39 años.

Ambos fueron captados en Los Ángeles durante un paseo informal. También asistieron a un concierto de Dua Lipa, donde compartieron momentos alegres y bailaron. Sin embargo, no mostraron signos públicos de afecto.

Hasta el momento, ni Valente ni la protagonista del filme Blonde confirmaron si mantienen una relación sentimental, aunque las especulaciones en redes sociales se han intensificado. Cabe destacar que la actriz cubana tampoco publicó nada sobre su anterior romance con Cruise.

Marcelo Valente nació en Salvador de Bahía, Brasil, y vive desde hace aproximadamente diez años en Estados Unidos. Tiene una reconocida trayectoria en el entorno de las celebridades. En el pasado mantuvo relaciones con figuras públicas como Ivete Sangalo, Daniella Cicarelli y Fernanda Rolim.

Actualmente, es socio de Babel Ventures, una firma de capital de riesgo centrada en biotecnología. Ingresó a esa empresa en 2017. Antes fundó Shepherd, compañía con sede en Los Ángeles que busca unir la industria del entretenimiento con el sector tecnológico. Entre sus clientes figuraron Cleo Pires, Sergio Marone y Anderson Silva.

Según información de la firma, Valente ha colaborado con artistas influyentes y ha sido clave para vincularlos con marcas y proyectos tanto en Estados Unidos como en Brasil. También ha tenido un papel relevante en la atracción de inversionistas y en la proyección internacional de las startups que respalda la empresa.

