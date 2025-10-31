¿Por qué Ana de Armas se siente decepcionada tras su intenso romance con Tom Cruise?

Tras una intensa relación con Tom Cruise, Ana de Armas lidia con el fin del romance y el aplazamiento de su próxima película.

Ana de Armas atraviesa un momento emocional delicado, según revelaron personas cercanas a su entorno. La actriz cubano-española se encuentra decepcionada y en una especie de duelo sentimental tras el fin de su romance con Tom Cruise, una relación que, aunque breve, habría sido muy intensa.

Los rumores sobre el vínculo amoroso entre ambos artistas surgieron en febrero, cuando se les observó juntos en Londres durante la celebración del Valentine’s Day, equivalente al Día de los Enamorados. Posteriormente, la pareja fue vista en otros eventos sociales, como el cumpleaños de David Beckham y un concierto de reunión de la banda Oasis.

A pesar de los múltiples encuentros públicos y viajes compartidos, la relación nunca se hizo oficial. Varios medios confirmaron la ruptura hace aproximadamente dos semanas.

El círculo cercano a Ana de Armas indicó que la actriz esperaba un año distinto, tanto en lo personal como en lo profesional. Además del quiebre sentimental, su frustración también se relaciona con su carrera.

Ana fue seleccionada para protagonizar Deeper, una película de suspenso sobrenatural dirigida por Doug Liman. Tom Cruise también formaría parte del elenco. Sin embargo, el rodaje, que debía iniciar en agosto, fue aplazado por problemas con Warner Bros. y la producción quedó en pausa sin fecha definida.

El tema de la Cienciología habría influido en la ruptura. Según fuentes del medio Radar Online, Cruise creyó haber encontrado en Armas una compañera ideal. Pero ella no mostró interés en involucrarse con esa religión, algo que el actor considera esencial en sus relaciones. Esta diferencia habría marcado el inicio del distanciamiento.

Personas del entorno del actor aseguraron que Cruise esperaba una pareja que encajara con su estilo de vida, pero Ana de Armas mostró independencia y no se dejó moldear, lo que habría desencantado al intérprete de ‘Misión Imposible’.

Aunque se habló de decepción, la actriz continúa su vida de manera activa. Fue fotografiada esta semana en Los Ángeles, mientras paseaba a su perro, vestida con ropa casual. Según medios británicos, pasa gran parte del tiempo en una zona apartada del estado de Vermont, pero su visita a California podría estar relacionada con reuniones laborales.

Quienes la conocen aseguraron que Ana no ha perdido la esperanza y que, a pesar de la situación, mantiene la amistad con Cruise.

