Concierto de Malpaís en la UCR marcará el cierre de una semana musical gratuita: aquí los detalles de cómo asistir

Una semana de música en San Pedro, Guanacaste, Golfito y Turrialba reunirá talento nacional en espacios universitarios

Por Jailine González Gómez
La UCR celebrará sus 85 años con conciertos gratuitos en San Pedro, Guanacaste, Turrialba y Golfito durante agosto.
La UCR celebrará sus 85 años con conciertos gratuitos en San Pedro, Guanacaste, Turrialba y Golfito durante agosto. (Rafael Pacheco Granados/Cortesía)







