Concierto de Malpaís en la UCR marcará el cierre de una semana musical gratuita: aquí los detalles de cómo asistir

La UCR celebrará sus 85 años con conciertos gratuitos en San Pedro, Guanacaste, Turrialba y Golfito durante agosto.

La Universidad de Costa Rica (UCR) ofrecerá un concierto gratuito de Malpaís como parte del cierre de la agenda conmemorativa por su 85 aniversario. El espectáculo se realizará el miércoles 27 de agosto, a las 6:50 p. m., en el Aula Magna de la Sede Rodrigo Facio.

Para asistir, es necesario reservar espacio a partir del viernes 22 de agosto, a las 9 a. m., mediante el Portal de Eventos de Rectoría en rectoria.ucr.ac.cr/eventos.

La entrada al Aula Magna se habilitará desde las 6 p. m., con acceso por la Sala Multiuso. Las personas asistentes deben presentar el código QR recibido por correo institucional tras completar la reservación.

Quienes no logren asistir podrán seguir la transmisión en directo por canal Quince UCR y Radio U.

Este concierto será el cierre de una semana musical que incluye otras actividades abiertas al público en diferentes sedes universitarias:

Jueves 21 de agosto , en la Sede del Atlántico , desde las 5 p. m. en el Gimnasio: se presentarán el Grupo de Cámara UCR y el ensamble vocal UCR Coral .

, en la , desde las en el Gimnasio: se presentarán el y el ensamble vocal . Sábado 23 de agosto, en la Sede de Guanacaste, desde las 10 a. m. en la Sala Multiuso: se presentarán el Trío Son de Mi Tierra, el Ensamble de Marimbas y el Taller de Banda del Programa Preuniversitario en Artes Musicales.

Además, el martes 26 de agosto, a las 7:00 p. m., también en el Aula Magna, se presentará la Orquesta Sinfónica de la UCR (OSUCR) con el espectáculo Noche de Guitarras, el cual también será transmitido por canal Quince UCR y Radios UCR.

