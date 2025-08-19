Estos destacados músicos internacionales tocarán gratis en la UCR: vea aquí los detalles de los conciertos

La pianista neerlandesa Gile Bae abrirá la segunda edición de la temporada de conciertos '¡Pura clásica!', en la UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) abre las puertas al público para disfrutar de una experiencia de talla internacional. Pero, baje el lápiz, cierre el cuaderno y no espere ver una pizarra; más bien, ponga prestos oídos y alma dispuesta, porque lo que le espera es música clásica de alto nivel.

Este 2025, la casa de estudios inaugura su segunda edición de ¡Pura Clásica!, una temporada de conciertos gratuitos con grandes exponentes mundiales. El primero será este martes 19 de agosto con Gile Bae, una destacada pianista de Países Bajos.

En total, serán cinco espectáculos, uno por mes hasta diciembre. Todos tendrán lugar en el Aula Magna, a las 7 p. m. Las entradas son libres, sin reserva previa, hasta llenar el auditorio que tiene un aforo aproximado de 700 personas.

Bae, quien también es de ascendencia surcoreana, ofrecerá un concierto llamado Grandes maestros del teclado, en el que hará un viaje por obras de compositores como Bach, Beethoven, Chopin y Prokofiev.

La pianista es un prodigio de su instrumento, quien debutó como solista a la edad de 5 años, en Corea del Sur. Durante su adolescencia ganó numerosos concursos en Europa y en los últimos años ha tocado por todo el mundo; desde teatros hasta presentarse para la Familia Real de Países Bajos.

La pianista uruguaya Mariana Airauda será la invitada internacional en setiembre. (Cortesía UCR)

El 18 de septiembre será el turno de la pianista uruguaya Mariana Airauda, quien presentará Echos del Plata, con un repertorio de artistas de Uruguay y Argentina como Beatriz Lockhart y Alberto Ginastera.

Al mes siguiente, España y Costa Rica serán los protagonistas, en el marco de la III Temporada Española de Conciertos del Centro Cultural de España (CCE). En detalle, el 16 de octubre, el pianista Héctor Eliel Márquez compartirá su obra junto a cantantes costarricenses que están por confirmarse.

Noviembre empezará con fuerza, pues el 3 de ese mes, Domenico Codispoti, de Italia, y Esteban Ocaña, de España, vienen para dar un concierto a dos pianos titulado Le grand tango, el cual repasará la obra del gran Astor Piazzolla. Este espectáculo también forma parte de la alianza con el CCE.

Finalmente, ¡Pura Clásica! se despedirá el 10 de diciembre, con un concierto de gala cuyas estrellas serán el alemán Reinhold Friedrich en la trompeta y la japonesa Eriko Takezawa en el piano.

Además de los shows abiertos a todo público, los músicos internacionales llegarán al país para impartir clases maestras a estudiantes de la UCR y visitarán otros centros educativos en suelo tico.