Estos destacados músicos internacionales tocarán gratis en la UCR: vea aquí los detalles de los conciertos

La universidad ofrecerá cinco espectáculos gratuitos abiertos a todo público, con artistas de países como Uruguay, Italia, Alemania y Japón

Por Juan Pablo Sanabria
¡Pura clásica!
La pianista neerlandesa Gile Bae abrirá la segunda edición de la temporada de conciertos '¡Pura clásica!', en la UCR. (Cortesía UCR)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

