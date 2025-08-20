Conciertos gratuitos en la UCR: así puede disfrutar de estos espectáculos los próximos días

La UCR celebrará sus 85 años con conciertos gratuitos en San Pedro, Guanacaste, Turrialba y Golfito durante agosto.

En el marco de la celebración de su 85 aniversario, la Universidad de Costa Rica (UCR) organizará conciertos gratuitos en diversas sedes universitarias, con el objetivo de compartir su riqueza artística con la comunidad nacional.

Las actividades se extenderán hasta el martes 26 de agosto, e incluyen presentaciones en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, así como en las sedes del Sur, Atlántico y Guanacaste. Todos los eventos serán abiertos al público.

La agenda inicia el martes 19 de agosto, a las 5:00 p. m., en la Sede del Sur, donde se presentarán Marvin Camacho Villegas, pianista y compositor costarricense, junto al grupo Sax Atlántico, del Programa Preuniversitario de Música de la Sede del Atlántico. El concierto será transmitido por canal Quince UCR.

El jueves 21 de agosto, a las 5:00 p. m., en el Gimnasio de la Sede del Atlántico, actuarán el Grupo de Cámara UCR y el ensamble vocal UCR Coral.

En la Sede de Guanacaste, la cita será el sábado 23 de agosto, a las 10:00 a. m., en la Sala Multiuso. Se presentarán el Trío Son de Mi Tierra, compuesto por Ernesto Rodríguez, Tanya Cordero y Erasmo Solerti, además del Ensamble de Marimbas y el Taller de Banda del Programa Preuniversitario en Artes Musicales de esa sede.

El ciclo concluirá el martes 26 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Aula Magna de la Sede Rodrigo Facio, con el V Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica de la UCR (OSUCR), titulado Noche de Guitarras.

Este espectáculo también se transmitirá por canal Quince UCR y por Radios UCR.

