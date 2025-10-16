Comportamiento de Kate Middleton refuerza su imagen como futura reina y la aleja de Meghan Markle

Kate Middleton es admirada en el Palacio por su comportamiento y cercanía, rasgos que la diferencian de Meghan Markle, según exmordomo.

Kate Middleton se perfila como una “verdadera reina” en el seno de la familia real británica, según reveló un antiguo funcionario de la monarquía. Su actitud, conducta y forma de interactuar con el personal la han hecho destacar de manera contundente frente a Meghan Markle.

Grant Harrold, quien fungió como mordomo del rey Carlos III entre 2004 y 2011, dio estas declaraciones durante una entrevista con el sitio Yahoo Entertainment, en la que promocionó su libro The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service.

El excolaborador de la realeza aseguró que Middleton posee una serie de cualidades que la vuelven admirable tanto para el personal del Palacio como para los ciudadanos del Reino Unido. Añadió que dichas características la distancian claramente de Meghan Markle, actual esposa del príncipe Harry.

Kate Middleton contrajo matrimonio con el príncipe William en 2011. Ambos tienen tres hijos: el príncipe George (12 años), la princesa Charlotte (10 años) y el príncipe Louis (7 años). Cuando William sea coronado como monarca, ella se convertirá en reina consorte.

Harrold sostuvo que Middleton siempre fue considerada la siguiente reina por excelencia. Según su criterio, la princesa de Gales tiene todos los atributos necesarios: elegancia, templanza, amabilidad y belleza. También subrayó su habilidad para expresarse y su calidez al interactuar con otras personas.

El exmordomo indicó que Kate Middleton ha sido una figura de respeto dentro de la familia real y se le percibe como la brújula moral del grupo. Mientras la fallecida princesa Diana era reconocida por su carisma y corazón, Middleton encarna una compostura serena y una fortaleza discreta.

Harrold llegó incluso a compararla con Diana, al describirla como una mujer inteligente y de gran presencia. Agregó que su trato con el personal es similar al de la madre de su esposo, ya que se comporta de manera cercana, sin demostrar superioridad y con sentido del humor.

En este contexto, el exempleado del Palacio expuso una comparación directa con Meghan Markle. Señaló que la mayor diferencia entre ambas reside en la forma en que tratan a los empleados y a los súbditos. Mientras Middleton se muestra accesible y confiable, sugiere que Markle no ha logrado proyectar esa misma imagen.

Concluyó que la princesa de Gales genera confianza, es acogedora y se ha mantenido alejada de escándalos, a diferencia de Meghan, cuya figura ha estado envuelta en controversias mediáticas desde su incorporación a la familia real británica.

