Viva

Comportamiento de Kate Middleton refuerza su imagen como futura reina y la aleja de Meghan Markle

Exmordomo del rey Carlos III destacó que Middleton demuestra fortaleza silenciosa y cercanía con el personal de la realeza

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kate Middleton y Meghan Markle disfrutaron este sábado del tenis en Wimbledon. AFP.
Kate Middleton es admirada en el Palacio por su comportamiento y cercanía, rasgos que la diferencian de Meghan Markle, según exmordomo.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicaKate MiddletonMeghan Markle
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.