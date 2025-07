Cómo un joven de 19 años trae la magia de Broadway a Costa Rica con ‘Little Shop of Horrors’

El joven productor Patricio Alvarado también interpreta a Seymour en el musical 'Little Shop of Horrors'.

La comedia musical Little Shop of Horrors, uno de los títulos más reconocidos de Broadway, llegará a Costa Rica de la mano con las ilusiones, el ímpetu y el trabajo de un joven tico de apenas 19 años.

Patricio Alvarado está al frente de una de las producciones teatrales más ambiciosas del año en nuestro país. Este musical de culto mezcla comedia, reflexión y una planta carnívora de más de cuatro metros de alto. Bajo la producción de OAK, que Patricio fundó cuando tenía 15 años, el montaje se presentará en el Teatro Espressivo, en Curridabat.

Los sueños de un muchachito apasionado por el teatro musical se han materializado ya con otros espectáculos como Heathers: El Musical (2022) y Six en concierto (2023 y 2024). Estos, más Little Shop of Horrors, son el resultado de la pasión y la perseverancia de un joven que fundó su propia compañía de teatro después de que en el colegio en el que estudiaba cerraron el programa teatral.

“Nos dijeron que ya no podríamos participar más en obras. Y yo dije: ‘¡Esto no puede estar pasando!’”, recordó Patricio. Lejos de resignarse, tomó una decisión radical: fundar su propia compañía. “Me pregunté qué podía hacer y lo más normal, para mí, era hacer una compañía propia”.

Con ayuda de una amiga y el apoyo de sus padres, comenzó el montaje de OAK Producciones, que al momento se figura como una prometedora compañía de teatro musical en nuestro país.

Little Shop of Horrors: una planta, títeres y un mensaje profundo

La elección de Little Shop of Horrors no fue casual. Patricio, quien también actuará en el musical, buscaba una historia entretenida, visualmente impactante, pero también con un mensaje poderoso. “A mí, como productor, me interesa que el público salga pensando, reflexionando y pensando ‘Yo puedo ser el chico que le está dando sangre a una planta; quizás no de esa forma, pero puede que alimente mis malos hábitos’”, aseveró.

El montaje de este musical no es algo sencillo, primero por el formato de la planta que es gigante. Para Costa Rica, la puesta en escena contará con una escenografía detallada, vestuarios vistosos y cuatro marionetas de gran formato que fueron fabricadas en nuestro país.

El elenco del musical 'Little Shop of Horrors' combina a jóvenes artistas con otros de mayor experiencia. (Esteban Ávila)

El elenco está compuesto por 10 actores y un equipo de producción de 23 personas. Las pistas musicales son las orquestaciones oficiales que se usan en Broadway, lo que asegura una calidad sonora profesional.

“Estéticamente, esta propuesta es realmente algo muy distinto. Nunca se ha visto algo así en el país. Tenemos cuatro marionetas que se mueven, que hablan, que cantan con el público y con los miembros del show”, afirmó Alvarado.

El musical Little Shop of Horrors está basado en la película homónima de 1960. Para la versión de teatro, el libreto y las letras son obras de Howard Ashman y la música es de Alan Menken.

La trama gira en torno a Seymour, vendedor de una floristería, cuya vida da un giro cuando se encuentra una peculiar planta ávida por beber sangre humana.

Parte de su encanto es la música que está inspirada en el rock and roll de los años 60, el doo-wop y los primeros éxitos de la Motown.

Little Shop of Horrors y el talento joven que se hace sentir

Según Alvarado, casi 200 personas se presentaron a las audiciones para ser parte del elenco de Little Shop of Horrors, una muestra de que el talento joven en Costa Rica está deseoso por explorar nuevas propuestas.

Patricio y quienes lo acompañan, tanto en producción como en baile y actuación, representan a una generación que no espera permiso para soñar en grande. Su mensaje es claro: “Quiero llegarles a chicos más jóvenes y decirles: ‘Está bien, usted puede hacer arte aquí’”.

'Little Shop of Horrors' se presentará en el Teatro Espressivo, en Curridabat. El equipo de producción ha trabajado de manera ardua en el montaje del escenario. (Róger Robles)

Alvarado es el productor y director creativo del proyecto, pero además el equipo de trabajo se completa con Marielos Fonseca (directora escénica), Jimena Quesada (productora asociada), Abril Jenkins (directora de diseño), Jordan Fajardo (producción general), Adana Pacheco (asistente de dirección), Róger Robles (diseño de escenografía), Jerman Catalán (diseño de iluminación), Eduardo Zumbado (coreógrafo) y Andy Gómez (director musical).

El elenco de actores y actrices está conformado por Patricio Alvarado (Seymour), Natalia Vargas (Audrey), Erick Córdoba (Sr. Mushnik), Andy Gómez (Seymour), Jimena Quesada (Audrey), Rafael Esteban (Orín), Chochi Montero (Chiffon), Sol Salas (Ronnette), Anushka Barazarte (Crystal) y Winston Washington (Audrey 2).

Little Shop of Horrors tendrá su temporada en el Teatro Espressivo del 10 al 27 de julio.

Las funciones se presentarán los siguientes días y horarios:

Jueves: 8 p. m.

Viernes: 8 p. m.

Sábados: 4 y 8 p. m.

Domingos: 6 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio boleteria.espressivo.cr y por medio del WhatsApp 6360-9158.