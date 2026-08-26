¿Cómo murió Dolly Parton? Medios reportan que fue hospitalizada días antes de fallecer

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia mediante un mensaje difundido en sus redes sociales.

Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country y de la cultura popular estadounidense, murió este martes 25 de agosto a los 80 años en Nashville, Tennessee.

TMZ reportó que la intérprete falleció en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, donde, según fuentes citadas por el sitio estadounidense, había sido internada desde el viernes por problemas renales y autoinmunitarios.

Sin embargo, la familia de la artista y sus representantes no han detallado la causa de muerte.

El fallecimiento fue confirmado por su sobrino, Bryan Seaver, mediante un mensaje publicado en las redes sociales oficiales de la artista, en representación de las familias Parton y Owens.

“Dolly murió en paz”, señaló el comunicado, que además informó de que se realizará una ceremonia privada para sus familiares más cercanos.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en los últimos días la cantante se había referido públicamente a su estado de salud. En esas intervenciones, aseguró que se recuperaba y que esperaba retomar sus proyectos, tras haber reducido parte de sus actividades públicas.

TMZ añadió que la situación fue inesperada incluso para personas cercanas a la estrella, pese a que conocían que enfrentaba problemas de salud.

La cantante estadounidense había reducido sus actividades públicas en los últimos meses debido a problemas de salud. (AFP )

Dificultades de salud recientes

En una entrevista reciente con la revista People, Parton reconoció que atravesaba problemas de salud, aunque no detalló los diagnósticos.

La cantante explicó que había postergado su atención médica mientras acompañaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo del 2025, a los 82 años.

La artista también señaló que sus médicos le recomendaron evitar los viajes en avión como medida preventiva. Entre los síntomas que mencionó estaban los mareos y la deshidratación, aunque se mostró positiva respecto a su recuperación.

Parton habló, además, en distintos momentos de su vida, sobre episodios de depresión que vivió durante la década de 1980. No existe información que relacione esa experiencia o los problemas de salud que comentó recientemente con su fallecimiento.

Durante una trayectoria de más de seis décadas, Dolly Parton construyó una carrera como cantante, compositora, actriz, empresaria y filántropa. Su influencia trascendió el género country: escribió miles de canciones, participó en producciones de cine y televisión y se convirtió en una de las artistas más reconocidas de la industria musical estadounidense.

La familia informó de que prepara una ceremonia privada e íntima para despedir a la artista. Mientras tanto, admiradores y figuras de la música han comenzado a expresar sus homenajes a una intérprete cuyo legado marcó a varias generaciones.