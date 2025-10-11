Comediante investigada por patear a un niño que le pidió una foto

La comediante Nawell Madani se encuentra en el 'ojo del huracán' tras haber pateado a un niño de seis años. Los hechos se dieron en los Campos Elíseos, en París, Francia.

Una reconocida comediante francesa enfrenta una investigación tras patear en el pecho a un niño de seis años en los Campos Elíseos, en París, Francia.

Nawell Madani habría agredido al pequeño, identificado como Djulian, después de que este intentara tomarse una foto con ella, según la familia del menor.

De acuerdo con medios internacionales, el ataque ocurrió el lunes 6 de octubre, alrededor de las 10:30 p. m., hora local. Tras el golpe, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Necker, mientras que la comediante fue detenida por la policía.

LEA MÁS: Mujer de Rusia en Costa Rica: ‘Si quieren ensalada rusa buena, pues busquen en Chepe’

La mujer alegó ante las autoridades que pensó que el niño intentaba asaltarla, por lo que reaccionó con una patada. Sin embargo, pese a su argumento, las autoridades abrieron una investigación por el delito de violencia contra un menor de 15 años.

Testimonios de allegados al menor señalan que Djulian se encontraba con un grupo de niños cuando vieron a la famosa humorista. Todos intentaron acercarse a ella; sin embargo, la mujer les pidió que se alejaran, y los pequeños obedecieron.

Aparentemente, Djulian no escuchó la advertencia y corrió detrás de la comediante. Fue entonces cuando ocurrió la agresión.

“El niño salió volando y se estrelló contra el suelo. Mientras estaba en el suelo, la oí decirle: ‘Ahora sí que me vas a respetar’”, declaró un testigo a la prensa francesa.

Según los reportes, el niño se levantó llorando y corrió gritando hacia los brazos de su padre, que se encontraba cerca. La mujer, por su parte, continuó su camino sin preocuparse por el estado del menor.

LEA MÁS: Cantante que participaría en programa de baile de Televisa es asesinado en México

Los presentes, incluido el padre del niño, grabaron a la comediante y la confrontaron. De acuerdo con la prensa parisina, aunque Madani se puso a disposición de las autoridades, se ha negado a atender a los medios de comunicación.

En redes sociales, el comportamiento de Madani generó una ola de indignación. Algunos usuarios aseguran que se trató de un acto racista, ya que el niño era de raza negra, y sostienen que, de haber sido un menor europeo y blanco, la reacción de la comediante habría sido diferente.

Ante la campaña en su contra, la humorista —que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram— desactivó los comentarios de sus publicaciones.