Comediante investigada por patear a un niño que le pidió una foto

La mujer alegó ante las autoridades que pensó que el niño intentaba asaltarla; usuarios de redes sociales la tachan de ‘racista’

Por Fátima Jiménez
La comediante Nawell Madani se encuentra en el 'ojo del huracán' tras haber pateado a un niño de seis años. Los hechos se dieron en los Campos Elíseos, en París, Francia. (Captura de pantalla )







FranciaNawell Madani
Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

