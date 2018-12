View this post on Instagram

How lucky are we? In Costa Rica at wrap of "The Last Full Measure" -- produced by @filmsupportcr! -- with Sebastian Stan and John Savage ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #featurefilm #onset #setlife #filming #sebastianstan #johnsavage #itsawrap #videographer #commercial #productionday #productionline #filmproduction #productionservices #productionassistant #cinematographer #productionstudio #productiondesigner #filmmaker #productionmanager #production #productionlife #film #producer #videoproduction #filmmaking #productioncompany #setlife #productiondesign #productionteam #productions