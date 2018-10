La cinta Un regalo esencial está basado en un cortometraje del mismo autor, titulado An Essential Gift (2017). Este se estrenó en setiembre del año pasado en una sala de los estudios Warner Bros y fue grabado en Los Ángeles y Burbank, en California. El filme tiene una duración de 18 minutos y, como elemento sorpresa, promociona a Costa Rica como destino turístico. An Essential Gift fue un trabajo final de la maestría realizada por Salas en el New York Film Academy, en Hollywood.