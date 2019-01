El reparto de voces de la versión original está formado por los actores Shameik Moore (The Get Down) como Miles Morales, Brian Tyree Henry (Atlanta) como su padre Jefferson Davis, Mahershala Ali (Moonlight) como el tío de Miles, Aaron Davis, además de Liev Schreiber (El caso Fischer) como Kingpin, Hailee Steinfeld (Dando la nota 3) como Gwen Stacy, Lily Tomlin (Grandma) como la tía May, John Mulaney (Big Mouth) como Spider-Ham y Nicolas Cage (Mandy) dando vida a Spider-Man Noir.