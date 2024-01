‘Prisionera del lente’: Película tica llega a los cines con secuestros, persecuciones y mucho suspenso

Una joven que disfruta de publicar imágenes en redes sociales y que aspira en convertirse en una modelo reconocida es la protagonista de Prisionera del lente, una película tica que llegará a los cines de Costa Rica el 25 de enero.

La historia de la cinta tiene como protagonista a Elena, cuya vida parece ir de maravilla hasta que acepta la invitación de un supuesto fotógrafo para una sesión “profesional”. De repente, la joven comienza a sospechar del plan macabro del que podría ser víctima.

'Prisionera del lente' - Tráiler

Los protagonistas de este filme de persecución y suspenso, producido por la compañía costarricense Café Cinema, son Héctor Soberón y Gaby Borges, quienes hacen los roles de Cristopher y Elena, respectivamente.

Soberón es un actor mexicano que inició su carrera con el proyecto Muchachitas, de Televisa, en 1992. Años después protagonizó las telenovelas Marea brava y Como en el cine, fue el conductor del programa televisivo Para todos y formó parte de la serie María, la del barrio, junto con la cantante Thalía.

Borges, por su parte, es una cantante, bailarina y actriz estadounidense que acumula gran experiencia a sus 24 años. Comenzó en la actuación a corta edad, participando en cintas como Thanks for Sharing y series como Jenni Rivera.

Otros títulos de telenovela que le otorgaron popularidad a Borges fueron Eva Luna y Corazón valiente. En cuanto a su portal musical, cuenta con canciones propias como Maybe this time, I CAN y Reina.

'Prisionera del lente' fue dirigida por el argentino Rodrigo Tannure, conocido por su trabajo en el filme 'Aunque no sea conmigo'. (Café Cinema)

Prisionera del lente tuvo su estreno mundial en el 2023, durante el Marché du Film del Festival de Cine de Cannes. También se presentó en el Mercado del Festival de Cine de Guadalajara y cuenta con la certificación de marca país Esencial Costa Rica, así como el Sello Costa Rica Film Commission.

Aparte de exhibirse en suelo tico, el filme llegará a los cines de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, México, Estados Unidos y España.