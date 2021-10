¿Podría ir Alec Baldwin a prisión?: estas son las novedades que han trascendido sobre el caso

Alec Baldwin “no debió de referirse a lo ocurrido” en el set de grabación de la película Rust en el que accidentalmente asesinó a la directora de fotografía Halyna Hutchins, esto luego de disparar un arma que en apariencia estaba descargada. Así lo considera el abogado penalista Vance Owen, quien en declaraciones para la CNN se refirió a la ley que rige en Nuevo México (donde ocurrió el accidente) en los casos de homicidio involuntario.

El abogado, quien también habló de la pena que puede enfrentarse en estos casos, mencionó que si él hubiera sido el abogado del actor, le habría sugerido guardar silencio, pues la investigación apenas inicia.

“ (El caso) aún está en pañales y no se saben todos los detalles de qué fue lo sucedido, tal vez debió guardar sus comentarios para un momento en el cual la investigación esté más desarrollada y se sepa más acerca de esta tragedia. Esas declaraciones iniciales ahora las van a poder usar los abogados fiscales o civiles en su contra si llegara a haber una demanda civil por daños económicos”, declaró el especialista a CNN.

Alec Baldwin El actor Alec Baldwin en el set de filmación de 'Rust'. Foto: Facebook

Owen dijo a CNN que además Baldwin, protagonista y productor de Rust (o alguna otra persona que pueda resultar culpable en la investigación), podría enfrentar una pena de prisión.

“El estudio de la Ley de Nuevo México indica que (tal cosa) ocurriría bajo caso comprobado, que obviamente se tiene que comprobar y los abogados fiscales tendrían que establecer cada elemento del crimen de homicidio involuntario en contra de Baldwin o quizá de otros productores o compañía de producción, así que todavía falta mucho, pero esa es la pena máxima de 18 meses en el estado de Nuevo México, si se llegara encontrar culpable sea a Alec Baldwin o a otros participantes de la película”.

El abogado precisó más detalles sobre el tema relacionado con el homicidio involuntario.

“Un pequeño estudio a la Ley de Nuevo México indica que ellos tienen una Ley llamada homicidio involuntario y ese es el riesgo más grande que yo vería para Alec Baldwin. Esto puede suceder cuando una persona es incompetente y quizá puedan demostrar que Alec no tenía la competencia para estar manejando esta arma. (...)

“Este tipo de arma de utilería sigue siendo o puede ser un arma letal aunque se estén usando cartuchos de fogueo o salva porque los mismos cartuchos contienen o les salen guata, imprimaciones o cartillas --materiales laminosos-- que eso mató por ejemplo al hijo de Bruce Lee. El riesgo más grande es si deciden que fue homicidio involuntario que conlleva 18 meses de prisión y $5.000 de multa”, precisó.

Tras el accidente, en el que también resultó herido el director de la cinta, Joel Souza, Baldwin rompió su silencio y dijo el viernes:

“No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza con respecto al trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la policía en la investigación para abordar cómo ocurrió esta tragedia. Estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

Halyna era madre de un niño de ocho años.

Halyna Hutchins murió luego de que Alec Baldwin disparara un arma que aparentemente estaba sin municiones. Foto: AFP (SONIA RECCHIA/AFP)

[ Alec Baldwin: ‘No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza’ ]

Otros incidentes con las armas usadas en Rust

Además de las valoraciones sobre el posible futuro de Baldwin desde que ocurrió el accidente mortal el 21 de octubre anterior, han trascendido nuevas informaciones.

Una de ellas es que seis horas antes de lo acontecido en el set del Rancho de Bonanza Creek, media docena de camarógrafos se habían retirado como protesta antes las supuestas malas condiciones laborales: jornadas extenuantes, necesidad de viajar largas distancias ante el incumplimiento de suplirles el hospedaje y atrasos con los pagos, entre otras.

Tras lo ocurrido, algunas de estas personas han expuesto lo vivido en el set a varios medios internacionales como Los Angeles Times, tal cual lo informó Viva anteriormente. También han brindado declaraciones a Variety.

Nuevas informaciones indican que durante la grabación de Rust no se siguieron los protocolos de seguridad que están estandarizados por la industria. Tampoco tenían medidas relacionadas con la covid-19, replica el diario español ABC.

Entre las aseveraciones también se dice que el sábado antes de la fatalidad, dos armas de utilería “sufrieron descargas accidentales”. El doble de Baldwin habría disparado por accidente en dos oportunidades, esto luego de que le aseguraran que las pistolas “estaban frías”, lo que significa que no tenían municiones.

Alec Baldwin Tras lo ocurrido, miembros del equipo de produccióin han expuesto irregularidades durante las grabaciones en la película 'Rust', protagonizada por Alec Baldwin. Foto: Archivo

“Deberían haber hecho una investigación y no hubo ni reuniones de seguridad. No había garantías de que no volvería a suceder”, dijo una persona no identificada.

Tras lo ocurrido, otro miembro del equipo avisó lo que pasaba con las armas de atrezo (que se usan en teatro o para filmar una película) al gerente de producción.

“Llevamos tres descargas accidentales. Esto es muy inseguro”, replica el medio español ABC.

Otro dato relevante que salió a la luz es que como esta era una película de bajo presupuesto, la producción no pudo contratar a un armero profesional que se encargaría de las armas utilizadas durante las grabaciones.

“En su lugar contrataron a una mujer sin experiencia, pero con licencia de armas, y tres estudiantes de cine como asistentes. Ante esta tragedia, el productor Jonathan Nolan anunció que en ninguna de sus producciones se volverán a disparar armas”, asegura ABC.

Tras el accidente, la empresa productora de Rust emitió un comunicado en el que decían que la seguridad de su elenco era prioridad, que continuarían colaborando con las autoridades y velando por la salud mental del equipo.