Murió John Amos, actor de ‘Roots’, ‘Duro de matar 2’ y ‘Good Times’, a los 84 años

John Amos, el reconocido actor de Roots y Good Times, falleció a los 84 años el pasado 21 de agosto. Según comunicaron sus familiares, el intérprete falleció por causas naturales en su hogar, ubicado en Los Ángeles, California.

La noticia de su muerte trascendió este martes 1 de octubre y fue comunicada por su hijo Kelly Christopher Amos: “Era un hombre con el corazón más bondadoso y un corazón de oro... era amado en todo el mundo. Muchos fanáticos lo consideran su padre televisivo. Vivió una buena vida. Su legado perdurará en sus sobresalientes trabajos en televisión y cine como actor”.

John Amos nació el 27 de diciembre de 1939 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Su carrera despegó con el papel de Gordon “Gordy” en The Mary Tyler Moore Show, en 1970.

Años después, en 1974, formó parte del elenco de Good Times, una serie que marcó un antes y un después en la industria, por centrarse en la vida de una familia afrodescendiente en Estados Unidos.

Para 1977 fue nominado al premio Emmy por su papel en Roots, una serie que abordaba, entre otros temas, la esclavitud en Estados Unidos. Según Variety, el episodio final de este programa mantiene el récord como el tercer episodio más visto en la historia de las series de televisión.

Posteriormente, el actor participó en otros programas como About the Andersons, The West Wing, Two and a Half Men y The Ranch. Su último papel en televisión fue en la serie Suits LA, la cual se estrenará en la primera mitad del 2

En el cine, también destacó en las películas Duro de matar 2 y Coming to America. Junto con su hijo, produjo el documental America’s Dad, en el que relatan su historia de vida.

Antes de convertirse en una estrella de Hollywood, Amos jugó fútbol americano a nivel profesional. Tras su paso por la Universidad Estatal de Colorado, se unió al equipo de los Kansas City Chiefs durante la pretemporada de la NFL en 1967.

