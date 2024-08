Muere Gena Rowlands, conocida por su papel en ‘The Notebook’, a los 94 años

La actriz estadounidense Gena Rowlands, quien interpretó al personaje Allie en la película romántica The Notebook (El diario de una pasión, en español), murió a los 94 años la tarde de este miércoles.

De acuerdo con información publicada por el medio de noticias de entretenimiento y celebridades TMZ, Rowlands falleció en su hogar en Indian Wells, California, Estados Unidos, rodeada de su familia, incluyendo a su esposo, Robert, y su hija Alexandra Cassavetes.

Aunque aún no se ha informado sobre la causa oficial de muerte, la actriz retirada había estado luchando contra el alzhéimer durante cinco años y se encontraba en un estado deteriorado de salud.

Según TMZ, el director de The Notebook, Nick Cassavetes, anunció el diagnóstico de Rowlands en junio, en el 20.º aniversario de la película. El personaje de la actriz en la cinta también sufría de esta enfermedad.

Gena Rowlands recibió varios premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, contabilizó cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro (uno por su papel en la película The Women en 1959 y otro por Husbands en 1971). También fue nominada al premio Oscar en dos ocasiones por sus actuaciones en A Woman Under the Influence (1974) y Gloria (1980).