¡Las comedias románticas aún viven! Que lo diga la nueva película de Sydney Sweeney

Dicen que las modas siempre vuelven y la prueba podría estar en Anyone but you, estreno fílmico de esta semana que viene de lograr una buena taquilla internacional y muchos elogios.

Después de muchos años de escasez de comedias románticas en la pantalla grande, Sony Pictures apostó por una producción encabezada por la superestrella del momento, Sydney Sweeney, y que contuviera todos los elementos propios del género.

Glen Powell y Sydney Sweeney mantienen una tensión romántica durante toda la película. Foto: Sony Pictures

¿Cuál es el resultado? Pues todo parece indicar que la película es más que potable y merece una oportunidad con su estreno en salas de Costa Rica, el próximo jueves 18 de enero.

Sweeney al frente del drama

La actriz Sydney Sweeney, conocida por su participación en series como Euphoria y White Lotus (y este mismo año estelarizará Madame Web de Marvel), se lleva todas las luces en Anyone but You, filme coprotagonizado con Glen Powell, actor que apareció en el 2022 en Top Gun: Maverick.

Esta comedia romántica parece marcar un punto importante, pues reintroduce el género que alguna vez reinó en la industria cinematográfica (especialmente en los años 2000 y comienzos de la década pasada) y que, en los últimos años, ha experimentado un declive en su popularidad.

La trama sigue a Bea y Ben, quienes, a pesar de una primera cita increíble, ven cómo su atracción inicial se vuelve agria. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando ambos se encuentran sorpresivamente en una boda en Australia. Para mantener las apariencias, deciden fingir ser la pareja perfecta, desencadenando situaciones hilarantes y redescubriéndose ambos en el camino.

La producción ha tenido un buen recibimiento del público y ha sido impulsada por el "boca a boca". Foto: Sony Pictures

Según distintas reseñas, Anyone but You se presenta como un soplo de aire fresco en la pantalla, reviviendo el encanto de las comedias románticas que alguna vez fueron el corazón de la cartelera.

“¿Buscas una fresca historia romántica para disfrutar? Entonces, Anyone but You se presenta como la opción perfecta en la oferta cinematográfica actual. Esta comedia romántica garantiza momentos divertidos, emociones a flor de piel y un toque de la genialidad de William Shakespeare, convirtiéndola en tu elección ideal para vivir la travesía de ‘enemigos a amantes’”, se lee en el portal Depor.

La película viene dirigida por el director Will Bluck, un viejo conocido por los amantes del género, pues en el 2011 había ganado notoriedad con Amigos con beneficio, aquella comedia romántica protagonizada por Justin Timberlake y Mila Kunis.

Para la prensa especializada, el director captura la esencia de las comedias románticas clásicas, al tiempo que incorpora elementos modernos y el encanto de Sydney Sweeney.

“Anyone but You representa el comienzo de una nueva era para las comedias románticas, ofreciendo a los espectadores una experiencia cinematográfica llena de risas, romance y nostalgia”, se lee en una reseña de IndieWire.

Un éxito para los fans

Anyone but You llega a Costa Rica con un éxito a sus espaldas. Después de haber sido estrenada el 22 de diciembre en Estados Unidos, el filme ha resultado ser un éxito en la taquilla cinematográfica.

Bajo la producción de Sony Pictures, la película ha recaudado más de $60 millones, superando con creces su presupuesto inicial de $25 millones.

De acuerdo con datos proporcionados por la plataforma Comsore, la película ha generado uno de los aumentos más positivos en las ventas de boletos de esta temporada. En un correo electrónico a Bloomberg, el director Will Gluck atribuyó el éxito de la película directamente a la respuesta positiva de la audiencia, subrayando que el boca a boca y las recomendaciones personales han desempeñado un papel fundamental en su triunfo económico.