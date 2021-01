La actriz había comentado en una entrevista con la revista InStyle que estaba muy nerviosa por interpretar a Diana, más por lograr emular el acento y la voz de la princesa. “La gente conoce su voz, que era muy distintiva y muy particular. Y aunque no empezamos a rodar hasta mediados de enero, yo ya estoy trabajando en ello. De hecho, tengo un coach especializado en dialecto que me está ayudando mucho con esto”, había dicho.