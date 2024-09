De Tres Ríos a Hollywood: el viaje actoral de dos hermanas inspiradoras

Paula (izquierda), de 24 años y Elisa Hernández (derecha), de 22, son egresadas del conservatorio profesional Art of Acting Studio, ubicado en Los Ángeles de Estados Unidos. Foto: Cortesía de Paula y Elisa

Paula y Elisa Hernández Estrada son dos hermanas que, además de sangre y apellidos, comparten sueños. Desde niñas, en su casa de Tres Ríos, sus padres les forjaron un profundo amor por el arte, tanto que sus vidas se inclinaron por ese mundo.

Aunque probaron de todo, el cine y la actuación fue la rama artística que las enamoró. Esto fue un legado de su madre, que a la vez lo había recibido de su propio padre. Sentada con sus hijas, doña Laura Estrada compartía su pasión cinematográfica enseñándoles quiénes eran los actores que aparecían en las películas.

Paula y Helena, hermanas actrices

“Mi mamá es escritora de pasión, no de profesión. Desde niña escribía, pero estudió fisioterapia y se concentró en otras cosas. Mi papá es ingeniero informático; entonces vienen de ramas muy diferentes, pero son una gran inspiración. Nos apoyan en todo momento; ponen de prioridad que seamos felices y somos muy afortunadas de tener eso en la familia”, comentó Elisa, de 22 años.

Ahora, Paula y Elisa sueñan con ser esas estrellas, de las que, en algún rincón del mundo, otra madre pueda contarle a sus hijas.

“Puedes hacer 200 audiciones y tal vez te van a dar una; es más rechazo que logros. Es complicado porque la pandemia hizo que las audiciones sean por video, entonces abre la puerta a que más gente participe, incluso si no están aquí. Es difícil, pero yo soy jupona, mi hermana también; porque es lo que nos gusta hacer”, explicó Paula, de 24 años.

Su conexión más fuerte con Los Ángeles inició gracias a un viaje. Para el cumpleaños número 15 de Elisa, esta pidió un viaje a Hollywood, en el que las hermanas terminaron de apasionarse por aquella ciudad, meca del espectáculo fílmico.

La experiencia de Elisa determinó que, años después, decidieran dejar su hogar para abrirse un lugar en aquella tierra prometida.

Paula ha incursionada en la producción audiovisual, lo cual le ha permitido explorar su inquietud por esta área y le ha brindado un sostén económico para continuar audicionando como actriz. Foto: Cortesía Paula Hernández

“Recuerdo con mi hermana mayor sentarnos muchas veces y pensar qué tan complicado es ser actor de cine en Costa Rica. Somos un país hermoso, pero tan pequeño que las oportunidades para vivir del arte, en general, son limitadas”, reveló Elisa.

Las dos actrices se formaron precisamente en Los Ángeles, en el conservatorio profesional Art of Acting Studio. Este centro está basado en el método de actuación de Stella Adler, icónica actriz estadounidense.

“Yo hice audiciones en varias escuelas y fui aceptada en tres. El enfoque de esta me gustó más porque el método de Stella Adler es más de imaginar y otros van más por la línea de: ‘Acuérdese que su perro se murió’. Además, en esta me proporcionaron una beca y por eso me decidí”, recordó Paula.

En el 2020, Paula fue la primera en ingresar a la academia, de la cual se graduó en 2022. Una vez que concluyó sus estudios, su hermana menor llegó para hacerle compañía. Vivieron juntas durante un año y, en la actualidad, cada una habita en un lugar diferente.

“Fue una experiencia para jalarse los pelos (risas). Por más que nosotras nos apoyamos y nos queremos muchísimo, vivir juntas es difícil. No es lo mismo que cuando están los papás, porque ellos son mediadores”, declaró con humor la mayor de las hermanas.

Elisa Hernández realizó dos comerciales para Hard Jewelry, una importante marca de joyería estadounidense. Foto: Cortesía Elisa Hernández

No obstante, las dos se toparon con realidades muy diferentes. La primera atravesó toda la pandemia como estudiante del conservatorio, lo cual hizo que sus cursos estuvieran más centrados en actuación para la cámara, debido a la virtualidad.

“A mí me encantó, hay muchas oportunidades de probar cosas diferentes. Hacer Shakespeare en inglés se convirtió en una de mis cosas favoritas. Ahora mi sueño es ir a Inglaterra y hacerlo allá; tuve que estudiar mucho, es un inglés diferente, pero aprendí mucho”, detalló Paula, quien anteriormente había ingresado a la carrera de diseño industrial en el Tecnológico de Costa Rica.

Aunque Elisa también recibió este enfoque, sus trabajos más grandes fueron en obras teatrales.

Durante los años que han radicado en Estados Unidos, ambas han tenido la oportunidad de participar en diferentes producciones y espectáculos. Paula fue asistente de postproducción en el filme Amsterdam, de David O. Russell, protagonizado por Christian Bale y Margot Robbie.

“Ahí estuve trabajando con los editores y solo ver todo lo que hay detrás, cómo lo hacen y como las cosas quedan en conjunto es súper chiva. También es muy emocionante ver mi nombre en los créditos, ahí donde nadie ve”, comentó entre risas.

Además, Paula tiene un papel secundario en la cinta Latasha Harlins, de Shannon Dion, la cual está por estrenarse. Luego de su participación en la película de Russell, trabajó como asistente de producción en una compañía que edita videos musicales. Estas oportunidades, explica, le permiten desarrollar su pasión por la producción audiovisual y también la acercan a formar parte de los elencos actorales.

A su corta edad, Elisa Hernández ya ha participado en varios proyectos audiovisuales en Estados Unidos. Foto: Cortesía Elisa Hernández

Paula no solo aspira a ser actriz, sino que desea continuar explorando el teatro y se proyecta también como guionista para proyectos de diferentes índoles.

Mientras tanto, Elisa ha participado en cortometrajes, ha obtenido papeles pequeños en series y cortometrajes que aún están por estrenarse. Sumado a esto, realizó un par de comerciales para la marca estadounidense de joyería Hard Jewelry y produjo una obra sobre la vida de Zelda Fitzgerald, que se presentó en el Hollywood Fringe Festival.

Elisa afirma que no limita su futuro y que se ve haciendo de todo; ya sea como actriz, directora, guionista o productora. Además, su aspiración para el mediano y largo plazo es volver al país para formar a otros artistas.

“Yo creo muchísimo en los artistas costarricenses, pero tenemos muy poca visibilidad en lugares como Hollywood para poder mostrar nuestras capacidades. Eventualmente, eso es algo que espero cambie, poder contribuir a eso”, expresó la actriz de 22 años.