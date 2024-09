Joven de Tilarán actuará en ‘Amar’, importante telenovela de Televisa

Televisa anunció que en 2025 estrenará Amar, una telenovela que será protagonizada por David Zepeda y Eva Cedeño. Para esta producción, la empresa mexicana de entretenimiento confió en David Ulloa, un joven actor costarricense que recién da sus primeros pasos en la pantalla pequeña.

Ulloa, quien estudió actuación, canto y baile en el del Centro de Educación Artística Eugenio Cobo (CEA) de Televisa, interpretará a Xavier. Este personaje cumple el rol de antagonista juvenil y dentro de la trama será el novio de Yazmin, la hija del protagonista (Zepeda).

“El personaje, como lo describe la producción, es carismático, alegre, con un cuerpo atlético y que enamora a cualquier chica. Pero él esconde un secreto y eso va a generar conflictos con sus amigos y su novia. Va a generar mucho amor y odio. Mi reto más grande es adaptarme al acento que va a ser de ‘fresa’, como se llama en México a los de clase alta”, comentó el costarricense.

De acuerdo con el artista tico, esta oportunidad representa hasta ahora el hito más importante de su carrera. Además de Zepeda y Cedeño, el nacional compartirá pantalla con nombres destacados como Juan Carlos Barreto, Claudia Troyo, Olivia Collins y Diego de Erice.

“No asimilo que voy a estar en la pantalla principal de Televisa México y Univisión Estados Unidos, con un papel muy grande y en un proyecto al que Televisa le está apostando muchísimo. Siento que todo es a base de esfuerzo y dedicación honesta. Lo he peleado con todo mi corazón y le he pedido mucho a Dios, creo que también tiene un poco de intervención divina”, manifestó agradecido el actor.

Anteriormente, David Ulloa fue uno de los protagonistas del capítulo 'La verdad siempre tiene su lugar', de la serie mexicana 'Como dice el dicho'. Foto: Cortesía David Ulloa

Ulloa, quien es oriundo de Tilarán, conversó con La Nación en junio de este año y explicó su aventura para buscarse un lugar en el mundo del espectáculo mexicano. En aquella entrevista reveló lo que hoy se confirma: Televisa está impulsando su carrera como uno de los jóvenes talentos de la productora.

LEA MÁS: De Tilarán se fue a México y vendió collares para pagar su alquiler: hoy es actor de Televisa

“Ha sido una etapa muy bonita de vida. He logrado cosas que uno, naciendo en un pueblo muy pequeño de Costa Rica, piensa que no se pueden hacer. En Televisa me han abierto mucho las puertas, ahorita tengo hasta el apoyo de la dirección. Están promoviendo el talento nuevo y yo soy una de esas figuras que quieren impulsar”, comentó Ulloa.