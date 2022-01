Globos de Oro 2022: estos fueron los ganadores

Sin gala ni retransmisión, pero con ganadores. Los Globos de Oro finalmente premiaron a sus favoritos.

Ante la polémica por la falta de diversidad de sus votantes, NBC no realizó la tradicional transmisión de la ceremonia. Aún así, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood otorgó sus reconocimientos, entre los que destaca Succession, la gran producción de HBO; y El poder del perro, el filme de Jane Campion que relata los dramas familiares de una familia vaquera en el siglo XX.

Kodi Smit-McPhee ganó un Globo de Oro. Su actuación es espectacular como el atribulado Pete, en 'El poder del perro'. Foto: Netflix

A continuación, los ganadores:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

Succession

MEJOR SERIE CÓMICA O MUSICAL

Hacks

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Jeremy Strong (Succession)

MEJOR ACTOR EN SERIE CÓMICA O MUSICAL

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Michaela Jaé Rodriguez (Pose)

MEJOR MINISERIE

The Underground Railroad

MEJOR ACTRIZ EN SERIE CÓMICA

Jean Smart (Hacks)

'Encanto' celebra los paisajes y cultura de Colombia. Ganó en la categoría de animación. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

O Yeong-su (El juego del calamar)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Sarah Snook (Succession)

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE

Michael Keaton (Dopesick)

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE

Kate Winslet (Mare of Easttown)

MEJOR PELÍCULA MUSICAL O COMEDIA

West Side Story

MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA

El poder del perro

MEJOR DIRECCIÓN

Jane Campion (El poder del perro)

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA DRAMÁTICA

Will Smith (King Richard)

MEJOR ACTOR EN PELÍCULA CÓMICA O MUSICAL

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA DRAMÁTICA

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

MEJOR ACTRIZ EN PELÍCULA CÓMICA O MUSICAL

Rachel Zegler (West Side Story)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose (West Side Story)

MEJOR GUION

Kenneth Branagh — Belfast

MEJOR BANSA SONORA

Dune — Hans Zimmer

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

No Time to Die (No Time to Die) — Billie Eilish, Finneas O’Connell

MEJOR PELÍCULA EN UNA LENGUA EXTRANJERA

Drive My Car

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto