“Si parecía que yo estaba triste mientras te marchabas hoy, no era porque me sintiera desierta de ninguna manera, sino porque me dejaron sola para enfrentarme a mí misma y a todo este desorden sangriento que es nuestra vida conyugal. He pensado mucho y he decidido que no es un desastre después de todo”, comenzaba a escribir Felicia en la carta.