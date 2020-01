Por eso, si de todas maneras piensa ver la cinta y ahogarse en sus sollozos felinos, hágalo bajo su propio riesgo. Solo no olvide que los expertos piensan que el filme es más feo que un pleito de felinos en la madrugada, que Gervais dice que Cats “es lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros" y que The New York Times considera que “podría escribirse una tesis doctoral de cómo este fracaso salió a luz”.