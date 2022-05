Festival de Cannes 2022: las películas que cualquier cinéfilo debe tener presente

Para Costa Rica, la principal expectativa en torno al Festival de Cannes está clara. El estreno de Domingo y la Niebla, filme del tico Ariel Escalante, es un hito para el cine local ya que tendrá su premier en Una cierta mirada, sección oficial del prestigioso evento.

Pero más allá de esta dicha para el país, todos los cinéfilos también podrán emocionarse por un cartel jugoso, que trae de regreso a cineastas como David Cronenberg, Claire Dennis y Kelly Reichardt.

Dentro de ese gran cartel de películas, hacemos un repaso por algunos de los títulos más emocionantes y que esperamos gozar posteriormente en las salas de nuestro país.

Comenzó el 75º Festival de Cannes El Festival de Cannes abrió el martes con el estadounidense Forest Whitaker como primera estrella invitada y una película de zombis.

Arte promocional de la edición 2022 del Festival de Cannes. Foto: sitio web del evento

Crimes of the Future, de David Cronenberg

El cineasta David Cronenberg siempre ofrecerá una experiencia fascinante. El mundo del cine lleva ya ocho años sin ver una nueva producción suya y, para este regreso, se ha hecho acompañar de Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart.

La sinopsis del filme es enigmática: “es una mirada en profundidad a un futuro no muy lejano en el que la raza humana está aprendiendo a adaptarse a su ambiente sintético. Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y los introduce en una metamorfosis que altera su forma biológica”.

Mortenssen y Stewart en una escena de 'Crímenes del futuro'. Foto: Captura de pantalla

Decision to leave, de Park Chan-Wook

Quien haya visto los filmes Old Boy y The Handmaiden, no olvida así no más el nombre de Park Chan-wook. Uno de los directores activos más creativos del planeta lleva también un buen rato sin estrenar película (no lo hace desde el 2016).

Su retorno se pinta desde la trinchera del thriller, ya que en este filme un detective llamado Hae-Joon investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará.

Tang Wei protagoniza este thriller de Park Chan-wook. Foto: Filmaffinity

Stars at the Noon, de Claire Denis

Basada en la novela de Denis Johnson, de 1986, se trata de un thriller ambientado en la Revolución de Nicaragua de 1984, en el que un misterioso hombre de negocios inglés y una periodista estadounidense se enamoran y se ven envueltos en una red de conspiraciones. Pronto se verán obligados a escapar del país, con la condición de que solo pueden confiar el uno en el otro.

Como si no bastara con tan atractiva historia, es necesario subrayar que quien está detrás de cámara es Claire Denis, la talentosa directora francesa que tomó culto por la cinta Beau Travail. En esta ocasión vuelve a colaborar con Robert Pattinson, quien protagonizó la atrapante High Life. Además, la cinta viene acompañada por la actriz Margaret Qualley, recordada recientemente por Había una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino.

Pattinson y Qualey en una imagen promocional de la película 'Stars at the Noon', de Claire Denis. Foto: Filmaffinity

Elvis de Baz Luhrmann

La película explora la vida de Elvis Presley, haciendo hincapié en su complicada relación con Tom Parker, su representante. La historia profundiza en la dinámica que existía entre ambos, la cual se mantuvo por más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes.

Este filme también representa otro regreso importante: Baz Luhrmann (querido especialmente por Moulin Rouge!) llevaba una década sin estrenar un filme. La última producción con su firma fue El Gran Gatsby, que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Elvis llegará a la gran pantalla este 2022, incluyendo las salas de Costa Rica. Foto: Filmaffinity

Showing up, de Kelly Reichardt

Kelly Reichardt se introduce en el terreno del humor con el retrato de una singular artista, quien se enfrenta a una exposición que le cambiará la vida. Mientras gestiona sus relaciones personales, familiares y laborales en los días previos a la presentación, el caos de sus días le sirve de inspiración para la muestra que debe presentar.

Esta es la primera vez que Kelly Reichardt compite por la Palma de Oro y es la segunda vez que trabaja con la protagonista, Michelle Williams, quien también había aparecido en Wendy and Lucy.

Michelle Williams protagoniza el nuevo filme de Kelly Reichardt. Foto: Filmaffinity

As bestas, de Rodrigo Sorogoyen

Las producciones de Rodrigo Sorogoyen muerden. El cineasta español tiene un toque especial para crear hipnosis en sus espectadores, pues es muy difícil separar la mirada de sus historias. Sus relatos son convulsos y frenéticos.

Después de estrenar la película El reino y la exitosa serie de HBO, Antidisturbios, el cineasta madrileño estrenará As bestas.

La historia es la siguiente: Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.

Marisa Fois está al frente del filme 'Ad bestas', de Sorogoyen. Foto: Filmaffinity