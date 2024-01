Felicia Montealegre, la tica que le valió la nominación al Óscar a la actriz Carey Mulligan

La historia del compositor estadounidense Leonard Bernstein y su esposa, la costarricense Felicia Montealegre, destacó en las nominaciones a los premios Óscar 2024. El filme Maestro, dirigido y protagonizado por Bradley Cooper, recibió siete postulaciones, entre ellas a mejor película, mejor actor y mejor actriz.

En el apartado a mejor actriz en un papel protagónico, la artista británica Carey Mulligan, quien interpretó a la tica Felicia Montealegre, aspira al premio. En la competencia se enfrenta a Annette Bening, (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Poor Things).

El filme resume los 25 años de matrimonio de la costarricense y su esposo, quien dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York y es, hasta la fecha, reconocido por sus múltiples composiciones.

Carey Mullingan y Bradley Cooper le dan vida a Felicia Montealegre y Leonard Bernstein en el filme 'Maestro'. (Netflix)

Felicia nació en San José, en 1922, pero creció en Chile. Conoció al director y compositor Leonard Bernstein en una fiesta en 1946, en Chile, y posteriormente se encontraron en Estados Unidos, donde se casaron en 1951. Un año más tarde, el músico le reveló a la tica que era bisexual, lo que no causó mayor problema en ella.

La actriz apareció en producciones como The Chevrolet Tele-Theatre, Goodyear Television Playhouse, Kraft Television Theatre y compartió escenarios con Richard Hart y Charlton Heston.

Bernstein y Montealegre se convirtieron en padres de tres hijos: Jamie, Alexander y Nina. Sin embargo, en 1976, Felicia y Leonard terminaron su relación, pues el director se enamoró de un hombre.

Aunque estaban separados, Bernstein regresó con la tica cuando a ella se le diagnosticó cáncer de pulmón. Estuvieron juntos hasta que Felicia murió a los 56 años, en la ciudad de Nueva York.