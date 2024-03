¿Dónde ver los Óscar 2024? Horarios y detalles de la ceremonia de premiación

Los premios Óscar 2024 están listos para entregar los galardones a lo mejor del cine internacional. La ceremonia será este domingo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California. Grandes títulos de la temporada como Oppenheimer, Barbie, La sociedad de la nieve, Poor Things o Flowes of the Killer Moon, compiten en las diferentes categorías.

En Costa Rica, la gala se podrá ver por Teletica Canal 7, a partir de las 5:30 p. m. El canal tico presentará el paso de los artistas invitados por la alfombra roja. Participarán en la transmisión Wálter Campos y Andrea Bianchi en la traducción, así como el crítico de cine Mario Giacomelli en los comentarios.

Si desea verlo por cable, desde las 5 p. m. el canal TNT también tendrá trasmitirá el evento. Si en cambio usted prefiere las plataformas digitales, Max (antes HBO Max), así como la página oscars.org y las redes sociales de los Óscar, se encargarán de presentar la premiación desde las 4 p. m.

Como ya es tradición, la entrega de los premios Óscar 2024 será en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. (MARK RALSTON/AFP)

Detalles especiales de los Óscar 2024

En esta ocasión, será el comediante y presentador estadounidense Jimmy Kimmel el anfitrión de la velada. El artista ya había tenido esta responsabilidad en las ceremonias de 2017, 2018 y 2023.

Como los encargados de entregar varios premios, en el escenario también participarán figuras como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh, Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Rita Moreno, John Mulaney, Catherine O’Hara y Octavia Spencer.

Los grandes favoritos

Recuerde que los principales nominados a los galardones de este año son Oppenheimer, del director Christopher Nolan, que llega con 13 candidaturas. Le sigue Poor Things, de Yorgos Lanthimos, con 11. Por su parte, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, tiene 10 nominaciones y Barbie, de Greta Gerwing, aspira a ocho premios.

'Oppenheimer' competirá por 13 premios Óscar, 'La sociedad de la Nieve' nominada

Uno de los éxitos de la temporada es La sociedad de la nieve, del español Antonio Bayona. El filme narra el accidente aéreo ocurrido en Los Andes, en 1972, y la travesía de sus sobrevivientes. Esta producción tiene dos nominaciones: mejor película internacional y mejor maquillaje y peinado.

En cuanto a los premios para los artistas, la carrera para hacerse con la estatuilla a mejor actor está entre Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer) y Jeffrey Wright (American Fiction).

En la categoría de mejor actriz destacan Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Sandra Hüller (Anatomy of a Fall), Carey Mulligan (Maestro) y Emma Stone (Poor Things).

Compitiendo por el Óscar a mejor director están Justine Triet (Anatomy of a Fall), Yorgos Lanthimos (Poor Things), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Jonathan Glazer (The Zone of Interest) y Christopher Nolan (Oppenheimer) compiten por el Óscar a mejor director.

LEA MÁS: ‘La sociedad de la nieve’ es doble nominada en los Óscar 2024

Curiosidades de los Óscar 2024

Para los amantes de los datos curiosos, la gala 2024 presenta algunos detalles importantes de destacar. Por ejemplo, el talento femenino tiene una buena representación en la categoría más importante de la velada, ya que tres de las 10 películas nominadas a mejor filme tienen como directora a una mujer: Anatomy of a Fall, de Justine Triet, Past Lives, de Celine Song; y Barbie, de Greta Gerwig.

En la temporada de premios a lo mejor del cine, la película 'Oppenheimer' ha sido una de las favoritas. El director Christopher Nolan ganó el premio Bafta a mejor director y también a mejor cinta. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Con 81 y 92 años, respectivamente, Martin Scorsese y John Williams se convirtieron en los nominados de más edad desde que existen los premios. Por su parte, Bradley Cooper y Emma Stone están nominados como mejor actor y mejor actriz, pero también en otras categorías. Cooper podría ganar el premio a mejor guion original y mejor película (como productor) gracias a Maestro, en el caso de Stone, ella también opta en el apartado a mejor película (como productora) por Poor Things.