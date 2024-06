‘Deadpool y Wolverine’: ¿Cuándo comienza la preventa de entradas para ver el filme?

Deadpool y Wolverine es uno de los estrenos más esperados del cine para este 2024. Hugh Jackman volverá a interpretar al mutante de los X- Men, acompañado por Ryan Reynolds en su icónico papel de un antihéroe irreverente.

La película, para mayores de 18 años, llegará a las salas de cine en Costa Rica el próximo 26 de julio. Si usted es de los fanáticos que quiere ver el filme antes que nadie, o simplemente no quiere tener el riesgo de toparse con un spoiler, puede estar tranquilo, pues ya está confirmado el día en que podrá comprar anticipadamente sus boletos.

Según confirmó la distribuidora de películas ROLA, la preventa de entradas comenzará el 4 de julio en la mayoría de cines comerciales del país.

La cinta de Marvel Studios será la tercera entrega de Deadpool y marcará el regreso del personaje Wolverine, quien en apariencia había muerto en la película Logan (2017). De acuerdo con Marvel, la trama une a estos dos mutantes cuando el destino del mundo está en las manos del antihéroe y este busca al miembro de los X-Men para emprender una impredecible misión.

Hugh Jackman reveló a la compañía estadounidense Fandango que la idea del filme le surgió a él de manera espontánea, mientras conducía. Fue tal la emoción que se aventuró a hacerle la propuesta a Ryan Reynolds sin siquiera tener el aval de su agente.

“Literalmente no podía esperar para llegar. Tan pronto como llegué, llamé a Ryan. Y simplemente le dije, ‘Hagámoslo’. No había llamado a mi agente, a nadie. Tuve que llamar a mi agente y decirle, ‘Ah, por cierto, acabo de comprometerme con una película’.… A veces en la vida, las cosas se presentan con mucha claridad, y cuando eso pasa, he aprendido que debes lanzarte, debes hacerlo”, relató el actor australiano.

El rodaje de esta película inició en mayo del 2023, pero fue interrumpido por la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood. A finales de noviembre de ese año se retomó la grabación y esta concluyó el pasado 24 de enero de 2024.