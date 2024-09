¿Cuáles son las 10 películas exclusivas de Netflix mejor calificadas por la crítica?

Netflix surgió como una excelente alternativa para consumir películas y series desde la comodidad del hogar. Sin embargo, es fácil divagar entre su extenso catálogo y en el zapping digital. Para colmo, muchas veces nos topamos con producciones que dejan mucho que desear.

Si quiere ver una película con garantía de calidad, acá le dejamos la lista con los 10 títulos exclusivos de la plataforma con las mejores valoraciones de parte de la crítica. Esta recopilación se realizó con las calificaciones del sitio Rotten Tomatoes, tomando en cuenta la distinción Certified Fresh. Este reconocimiento tiene como requisito que los filmes sean reseñados por al menos 5 “críticos top”, avalados por el sitio web.

‘Un amor secreto’ (2020)

Las dos protagonistas del documental son tías abuelas del director, Chris Bolan. Foto: Tomada de IMDb

Terry Donauhe, una jugadora profesional de béisbol, y Pat Henschel, se conocieron a finales de la década de los 40 y desde entonces sostienen una relación amorosa que, por décadas, fue un secreto. En Un amor secreto, ambas mujeres nonagenarias narran su historia de amor, marcada por la incomprensión y los prejuicios en la sociedad estadounidense.

Nell Minow, de Alliance of Women Film Journalists, reseñó: “La ternura de esta historia de amor a lo largo de casi 70 años convierte esta película en un tesoro. Debido a que fue realizada por el sobrino de uno de los personajes centrales, el acceso y la comprensión le dan al documental una naturalidad e intimidad”.

La cinta tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Atleta A’ (2020)

Atleta A está basado en una investigación del medio 'Indianapolis Star'. Foto: Tomada de IMDb

El documental aborda el caso de Larry Nassar, quien fue médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos durante 18 años y que fue acusado de abusar sexualmente a más de 200 niñas y jóvenes. Se han denunciado agresiones de Nassar que datan desde 1992 y entre sus víctimas se encuentran reconocidas gimnastas olímpicas.

Al alzar su voz, estas deportistas tuvieron un papel trascendental para que el estadounidense fuera condenado en 2017 y 2018, con una pena de entre 160 y 360 años de cárcel, sumando las sentencias federales y estatales.

“Lo que destaca en el tono de la película es su calidez redentora. Aunque los detalles son estremecedores, es como si se hubiera abierto un espacio catártico para que estas chicas y sus familias expliquen lo que vivieron”, comentó sobre el documental Tim Robey, de Daily Telegraph.

Posee un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Hijas’ (2024)

'Hijas', documental de Natalie Rae y Angela Patton, fue premiado en distintos festivales fílmicos internacionales Foto: Tomada de IMDb

La película se centra en un grupo de niñas, de entre 5 a 13 años de edad, y su compleja relación con sus papás, quienes se encuentran en prisión. Como parte de un programa especial de paternidad, las protagonistas celebrarán un baile junto a sus padres en la cárcel de Washington D. C.

“La película está llena de momentos visualmente líricos que conectan a los espectadores con las tristezas, miedos, percepciones y esperanzas de los jóvenes. En manos de los directores, el cinematógrafo Michael Cambio Fernandez y los editores Troy Lewis y Adelina Bichis, el documental ejerce una atención compasiva que deja espacio para que las chicas sean simplemente chicas”, escribió Lisa Kennedy en un artículo de Variety.

Hijas tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Los descendientes del Clotilda’ (2022)

'Los descendientes del Clotilda', de Margaret Brown, aborda las implicaciones actuales e históricas del periodo de la esclavitud de personas negras en Estados Unidos. Foto: Tomada de IMDb

El Clotilda se considera como el último barco, al menos del que se tiene conocimiento, en llevar personas esclavizadas desde África hacia Estados Unidos. Tras descubrirse los restos de esta embarcación, los descendientes de los más de 100 africanos que llegaron a suelo estadounidense entre 1859 y 1860 buscan justicia y reparación.

Valerie Complex, de Deadline Hollywood Daily, explicó en su análisis del documental: “Es una mirada irritante y esclarecedora sobre cómo la supremacía blanca altera la verdad a su favor. La gente de Africatown establece un precedente para otros que quieren descubrir sus raíces y luchar por las reparaciones merecidas. El misterio del Clotilda fue solo uno de los muchos esqueletos escondidos en el armario de América, esperando ser descubiertos”

Los descendientes del Clotilda tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Su casa’ (2020)

'Su casa' fue dirigida por Remi Weekes y antes de estrenarse en Netflix tuvo su debut en el Festival de Cine de Sundance. Foto: Tomada de IMDb

La primera película de ficción de la lista. El filme de terror y suspenso sigue a una pareja de refugiadas, quienes huyen de la guerra en Sudán del Sur y luchan por adaptarse a su nueva vida en un pueblo de Inglaterra.

“His House es un debut fuerte y emocionante, incluso cuando sus horrores corren el riesgo de volverse redundantes a medida que avanza la película, por su fusión inusual de la experiencia política y los habituales, pero peligrosos, sustos de casas encantadas”, detalló K. Austin Collins, para la revista Rolling Stone.

La cinta tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘¿¡Soy lo bastante negro para ti!?’ (2022)

Además de la revisión histórica, '¿¡Soy lo bastante negro para ti!?' cuenta con las intervenciones de estrellas como Zendaya, Whoopi Goldberg y Laurence Fishburne. Foto: Tomada de IMDb

La población negra en Estados Unidos ha tenido un impacto gigantesco durante el desarrollo de la cultura y arte de este país. En ¿¡Soy lo bastante negro para ti!?, se hace una revisión de esta huella en el cine, desde los inicios hasta las películas de los años 70.

“El crítico de cine, curador, hábil entrevistador y bon vivant en general, Elvis Mitchell, ha reunido un provocativo documental tipo álbum de recortes que celebra y examina la historia del cine negro”, reseñó Stephanie Zacharek, de TIME Magazine.

El largometraje posee un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Strong Island’ (2017)

Por 'Strong Island', el cineasta Yance Ford se convirtió en la primera persona trans en ser nominada al Óscar. Foto: Tomada de IMDb

El documental narra la desgarradora historia de William Ford, quien en 1992 fue brutalmente asesinado y culpado por su propia tragedia. Strong Island detalla cómo el racismo ha perjudicado a esta familia, tanto con la injusta muerte de William como con otros aspectos.

El crítico Nijla Mu’min, de Shadow and Act, comentó en su reseña del filme: “Este documental es importante, no solo como una investigación personal, sino como una declaración en contra de los registros oficiales: los innumerables casos en los que no se llega a formular acusaciones, donde los casos se cierran, donde los jóvenes son presionados para aceptar acuerdos de culpabilidad”.

Tiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Descansa en paz, Dick Johnson’ (2020)

Dick Johnson, protagonista de ‘Descansa en paz, Dick Johnson’, es un psiquiatra estadounidense pensionado. Foto: Tomada de IMDb

El filme es una mezcla entre ficción y documental, en el que la directora recrea los posibles escenarios de la muerte de su padre, quien ya se encuentra en la etapa final de su vida. Mediante el humor, Kirsten Johnson aborda estas escenas como una forma de lidiar con el inminente fallecimiento de su papá.

“Las escenas surrealistas hacen que algunos de los momentos más inolvidables sean visuales, pero el mayor regalo de la historia, con mucho, es el alma alegre y modesta en su centro”, aseguró en su análisis del filme, Leah Greenblatt de Entertainment Weekly.

Posee un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘A la conquista del Congreso’ (2019)

Alexandra Ocasio Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es una de las protagonistas del documental. Foto: Tomada de IMDb

El documental, dirigido por Rachel Lears, está enfocado en cuatro mujeres jóvenes, quienes se postulan como candidatas del partido demócrata de Estados Unidos para ser elegidas como representantes al Congreso en las elecciones legislativas de 2018.

Alessa Dominguez escribió en BuzzFeed News: “(A la conquista del Congreso)Es un recordatorio de lo raro que es obtener una visión clara y sostenida de cualquier mujer en la política, y un mérito para la perspectiva única de la película y sus fascinantes protagonistas, que te deja queriendo más” .

La cinta tiene un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes.

‘Shirkers: La película perdida’ (2018)

La película original de 'Shirkers' era un thriller sobre un asesino adolescente en Singapur. Foto: Tomada de IMDb

Sandi Tan rodó bajo la mentoría de Georges Cardona Shirkers (1992), la primera película independiente de Singapur. No obstante, Tan y sus amigas, quienes también participaron en el rodaje, entregaron la grabación a Cardona, quien desapareció con las imágenes y del que nunca volvieron a saber nada.

Cuatro años después de la muerte de Georges Cardona, en 2007, la exesposa del estadounidense se puso en contacto con la cineasta singapurense para otorgarle el metraje. Con las tomas, de las que se extravió el audio, Sandi Tan decidió realizar Shirkers: La película perdida, como un documental autobiográfico en el que explica el proceso de creación de la cinta de los años 90.

“Un enredado hilo detectivesco, un divertido homenaje a Singapur y una de las expresiones de amor al cine más fervientes del año, cuenta una historia de un robo cinematográfico y, en el proceso, se convierte en una fascinante hazaña de reivindicación cinematográfica”, así describió el filme Justin Chang, de Los Angeles Times.

La película cuenta con un 99% de aprobación en Rotten Tomatoes.