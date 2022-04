‘CODA’, el filme que Will Smith opacó a pesar de hacer historia en los Óscar

Que Chris Rock se burló de la alopecia de Jada Pinckett-Smith en la gala de los premios Óscar y que Will Smith subió al escenario a golpearlo, es algo que ya todo el mundo lo sabe...de CODA, la película que ganó la estatuilla a mejor película, casi nada.

De hecho, todo lo que se ha derivado de la escandalosa bofetada, así como el premio que se ganó Will como mejor actor por la cinta biográfica King Richard, es de lo único que se habla sobre la ceremonia número 94 de los premios de la Academia.

CODA, sin duda, pagó los platos rotos. A pesar de que fue una noche en el que hizo historia (ganó las tres categorías en las que estaba nominada), su estatuilla pasó sin pena ni gloria. Así lo reflejan los datos de Google en Costa Rica, que evidencian que luego de la gala el nombre de Will Smith fuera doblemente más buscado que la cinta dirigida por Siân Heder.

El efecto Will Smith también opacó a Jessica Chastain, pues de su discurso de apoyo a la comunidad LGBT cuando recibió su premio a mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye, difícilmente se acuerde la gente.

Lo mismo ocurrió con la directora de El poder del perro, Jane Campion, quien dicho sea de paso fue la única mujer nominada en su categoría. La cineasta australiana, nacida en Nueva Zelanda, se convirtió en la tercera mujer en ganar la estatuilla a mejor dirección (la segunda consecutiva), sin embargo, esa información no acaparó titulares como Will Smith y Chris Rock.

Si usted la quiere ver, 'CODA' se encuentra disponible en Amazon Prime.

Pero volvamos a CODA (que significa hija de adultos sordos), pues al menos en Viva quisimos darle su lugar.

Filme histórico.

CODA es una película independiente que se estrenó directamente en la plataforma de streaming Apple TV y que se encuentra disponible en Amazon Prime. Se convirtió en la primera cinta de un servicio de streaming en ganar el premio a mejor película en los Óscar.

Para la producción del largometraje ganar dicha categoría era importante, pues al estrenarse directamente en streaming y quedarse con la estatuilla más codiciada de la noche representaba una oportunidad para que la audiencia de todo el mundo pusiera sus ojos sobre ella. Sin embargo, esto no pasó.

“La victoria de CODA siendo eclipsada es una gran pérdida. La comunidad sorda ha sido ignorada durante mucho tiempo en Hollywood. CODA se había convertido en la versión cinematográfica de un soplo de aire fresco, recordándonos cuán convincente y conmovedora puede ser una historia sencilla cuando alguien se atreve a contarla desde una nueva perspectiva”, comentó el crítico Justin Kirkland, de la revista especializada Esquire.

“(CODA) Hizo lo impensable y se convirtió en la favorita en el momento perfecto de la temporada de premios, y luego, ¡bam!: su victoria fue arruinada”, agregó el experto.

La cinta narra la historia de Ruby (Emilia Jones), una joven de 17 años quien es la única integrante oyente de una familia sorda. Su vida gira en torno a actuar como intérprete para sus padres (Marlee Matlin, Troy Kotsur) y trabajar en el barco de pesca de la familia. La chica labora todos los días en el mar antes de irse a la escuela con su padre y su hermano mayor (Daniel Durant).

Sin embargo, el mundo de Ruby cambia cuando se une al club de coro de su escuela secundaria. Allí descubre que tiene un don para el canto y que siente una atracción por su compañero de dúo Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Cuando el afectuoso y entusiasta maestro del coro (Eugenio Derbez) descubre el don de la joven, la impulsa a postularse en una prestigiosa escuela de música; sin embargo, la adolescente se encuentra dividida entre las obligaciones que siente hacia su familia y la búsqueda de sus propios sueños.

En este punto, es importante destacar que CODA no es precisamente el filme más comercial y que, posiblemente, no sea del agrado de todo el público.

El equipo completo de 'CODA' subió al escenario a recibir su premio Óscar a mejor película. (ROBYN BECK, AFP /AFP)

De hecho, la directora y guionista Siân Heder reconoció a la cadena de noticias BBC, que si bien “ahora nos hemos convertido en parte de Hollywood, esta era, definitivamente, una película ajena a este entorno”

“Éramos una producción muy rudimentaria. Esta fue una película independiente y de bajo presupuesto. No teníamos recursos. Creo que mi esperanza con esta película era ‘por favor, que se venda, que alguien la quiera, la distribuya y la saque al mundo. Y, por favor, que pueda hacer otra película’”, añadió.

La producción se estrenó en el festival virtual de Sundance y, tras los primeros comentarios positivos de los críticos, Apple la compró por $25 millones.

¿Por qué ganó?

Según supo la BBC, cuando la cinta obtuvo las tres nominaciones a principios de febrero del 2022 “no había un amor profundo por CODA dentro de la Academia”, sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando los integrantes de la organización vieron la cinta.

“A medida que los votantes comenzaron a ponerse al día con los nominados a mejor película que se habían perdido, se fue volviendo muy popular”, dijo BBC.

El actor Troy Kotsur, de 'CODA', se dejó el premio a mejor actor de reparto. (ROBYN BECK/AFP)

Pero la cinta no solo se quedó con el premio más anhelado de la Academia, sino que también ganó las otras dos categorías en las que estaba nominada. Por un lado, se dejó el galardón a mejor guion adaptado; mientras que Troy Kotsur se quedó con la estatuilla a mejor actor de reparto.

Evidentemente, el largometraje de dos horas tiene un gran valor para la comunidad sorda de Hollywood, pues este triunfo era sinónimo de apertura de puertas para ellos. Ahora están molestos con Will Smith por arruinar su noche.

“Desvió la atención de donde debería haber estado. Me decepcionó… Hemos estado trabajando muy duro para tener una representación justa en el negocio del cine. En este momento espero que el mundo vea las habilidades de las personas sordas”, dijo Jennifer Delora, quien ha trabajado como actriz, productora y asesora técnica a New York Post.

“Espero que esta victoria cambie a las personas para que vean a la comunidad de manera diferente. Se ha corrido la voz sobre la belleza de hacer las cosas más inclusivas para las personas sordas”, agregó.

El viernes 2 de abril, al renunciar a la Academia de las Artes Cinematográficas, Will Smith no se disculpó con la producción de CODA por opacar su momento en los Óscar. Sin embargo el actor -que dijo sentirse muy dolido por la situación- sí reconoció que privó “a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”.