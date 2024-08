‘Alien Romulus’: Ridley Scott regresa a la saga y muestra el terrorífico origen del extraterrestre

“En el espacio, nadie te escuchará gritar.” ¿Cuántos se estremecen al recordar esta icónica frase que ha resonado en el cine durante las últimas cuatro décadas?

Ahora, con una nueva película, el Alien más famoso de todos regresa a las salas de cine, pero esta vez bajo la supervisión de otro ícono de la saga: el productor Ridley Scott, quien fue el director de la Alien original en 1979.

Alien: Romulus, la nueva entrega de ciencia ficción y terror, trae de vuelta al aterrador personaje con una historia que regresa a sus raíces. “Mientras exploran las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo”, detalla una nota de prensa sobre la producción, distribuida por la compañía Rola.

De acuerdo con la información oficial, Alien: Romulus está ambientada aproximadamente 20 años después de la primera cinta de Alien y unos 37 años antes de Aliens, filme estrenado en 1986 y dirigido por James Cameron.

La película es protagonizada por Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun), y Aileen Wu. Fede Álvarez (Evil Dead, No respires) es el director, partiendo de un guion que escribió junto con su colaborador frecuente Rodo Sayagues (No respires 2), basado en personajes creados por Dan O’Bannon y Ronald Shusett.

“El momento ha llegado. Prepárense para ser transportados una vez más al vacío del espacio y todos sus aterradores misterios”, comentó el productor Ridley Scott.

El productor Michael Pruss afirmó que el público apreciará el toque moderno que le han dado a una franquicia clásica. “Espero que se asusten de verdad”, agregó.

La película Alien: Romulus estará disponible en las salas de cine de Costa Rica este jueves 15 de agosto.

Tráiler de 'Alien: Romulus'

