‘A Costa Rican Wedding’: Hallmark Channel alista película de amor grabada en suelo tico

Una nueva comedia romántica grabada en Costa Rica pronto estará disponible en el popular canal estadounidense Hallmark. Se trata de A Costa Rican Wedding, que se rodó en parajes de Punta Leona, La Fortuna, Sarapiquí y el río Tárcoles, según consta en la página de IMDB.

La película narra la historia de una pareja que tendrá en Costa Rica su boda de ensueño; sin embargo, la situación se complica debido a una despistada dama de honor. Ella necesitará la ayuda de “su némesis” para encontrar los anillos del matrimonio antes de que llegue el día del enlace. Para ello, se enfrascarán en una serie de aventuras en bosques y playas ticas.

Traíler 'A Costa Rican Wedding'

La producción es protagonizada por Rhiannon Fish en el papel de Emily, la dama de honor. Fish es conocida por su personaje de Ontari en la serie The 100 y ha trabajado en otros títulos originales de Hallmark como When Love Springs y A Picture of Her.

Por su parte, Christopher Russell encarna a Ryan, el encargado de ayudar a Emily. Russell ha trabajado en series como Supernatural, UnREAL, Flashpoint y Nikita.

La película estará disponible en Hallmark a través de su servicio digital el sábado 17 de agosto.

Inversión fílmica en Costa Rica

Según explicó Marysela Zamora, comisionada de la Comisión Fílmica Nacional, Costa Rica recibió una inversión de aproximadamente $300.000 por la grabación de A Costa Rican Wedding, gracias a que se contó con mano de obra y talento local para la producción.

La grabación se dio entre los meses de febrero y marzo de este año y duró aproximadamente tres semanas. La película fue atraída por el costarricense Sergio Miranda, quien tuvo contacto anteriormente con el productor de la cinta.

Rhiannon Fish (amarillo) es Emily, una despistada dama de honor que se ve envuelta en un problema en la película 'A Costa Rican Wedding' que se verá en el canal Hallmark. (Hallmarkchannel.com)

“Usualmente, las películas de Hallmark no se graban fuera de Estados Unidos, pero el director se enamoró de nuestro país,” afirmó Zamora.

La comisionada agregó que alrededor de 60 costarricenses trabajaron en la filmación, incluyendo actores y actrices, así como profesionales de servicios como vestuario, cámaras, catering, transporte y hoteles.

