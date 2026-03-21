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Chuck Norris atribuía a las oraciones de su madre el no haber ‘vendido su alma a Hollywood’

Tras la muerte de Chuck Norris a los 86 años, resurge su emotivo tributo a su madre. Stallone y Van Damme despiden a la leyenda de las artes marciales

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Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Chuck Norris
Tras la muerte de Chuck Norris a los 86 años, resurge su emotivo tributo a su madre. Stallone y Van Damme despiden a la leyenda de las artes marciales (JERRY MARKLAND/Getty Images via AFP)







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