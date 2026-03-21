Chuck Norris atribuía a las oraciones de su madre el no haber ‘vendido su alma a Hollywood’

Tras la muerte de Chuck Norris a los 86 años, resurge su emotivo tributo a su madre. Stallone y Van Damme despiden a la leyenda de las artes marciales

Chuck Norris le atribuyó a su madre el haberle salvado el alma cuando más lo necesitaba. El relato, publicado como artículo en 2021 por la revista Monet de O Globo, con motivo del centenario de su madre, ha resurgido en internet tras el fallecimiento del actor, confirmado este viernes por su familia.

“Mi madre rezó por mí toda mi vida, en las buenas y en las malas”, escribió. “Cuando nací, estuve a punto de morir por complicaciones. Cuando estuve a punto de perder mi alma en Hollywood hace unas décadas, ella estaba en casa rezando por mi éxito y mi salvación. Incluso rezó para que encontrara a una mujer que cambiara mi vida, y funcionó”.

Norris, figura de acción del cine estadounidense y leyenda de las artes marciales, falleció a los 86 años. La familia dijo que quería mantener las circunstancias de su fallecimiento en privado, pero que el actor estuvo acompañado por ellos “y en paz”.

“Para el mundo, él era un artista marcial, un actor, y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él era un esposo devoto, un querido padre y abuelo, un hermano increíble, y el corazón de nuestra familia”, señala el texto que acompaña una foto de perfil en blanco y negro del actor.

Estrellas de la acción como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme lo homenajearon de inmediato.

“Siempre lo vi como un modelo a seguir”, dijo Lundgren en Instagram. “Alguien con el respeto, la humildad y la fuerza que requiere ser un hombre”.

Stallone recordó sus “buenos momentos trabajando junto” a él, mientras que Van Damme dijo que será “muy extrañado”.

El cuerpo de Marines de Estados Unidos, que le otorgó un título honorario en 2007, se unió al luto.

“Chuck Norris no se unió a los Marines. Los Marines aplicaron para unirse a él”, dijo el despacho en una publicación en X.

El portal de noticias TMZ reportó el jueves que Norris habría sufrido una emergencia médica.

Norris cumplió 86 años la semana pasada y marcó la celebración con una publicación en las redes sociales.

“Yo no envejezco. Yo subo de nivel”, señaló en un video en el que se le ve entrenando con un hombre.

“Nada como algo de acción durante un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó.