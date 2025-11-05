Chris Martin y Sophie Turner: así habría comenzado su acercamiento romántico

Chris Martin fue visto con Sophie Turner en Londres tras separarse de Dakota Johnson y ella finalizar su relación con Peregrine Pearson

Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, y Sophie Turner, actriz reconocida por sus papeles en Game of Thrones y X-Men, mantienen una conexión cercana que ha despertado especulaciones sobre un nuevo romance.

Según informó la revista Us Weekly, ambos compartieron varios encuentros en Londres durante las últimas semanas. Personas cercanas a las celebridades señalaron que entre ellos hay una fuerte “química” y aseguraron que “definitivamente existe una llama” que ha encendido la relación.

La primera vez que se les relacionó sentimentalmente fue a finales de octubre, cuando el medio británico Daily Mail reveló que habían tenido citas secretas en la capital inglesa. Desde entonces, la frecuencia de sus reuniones aumentó.

Martin, de 48 años, y Turner, de 29, comparten gustos en común como la música y una crianza con raíces británicas. Una fuente citada por Us Weekly mencionó que esa combinación de intereses habría facilitado el acercamiento.

Ambos artistas enfrentaron rupturas sentimentales en los últimos meses. En junio, se conoció la separación de Martin y la actriz Dakota Johnson, con quien mantuvo una relación intermitente por ocho años. En el caso de Turner, Joe Jonas solicitó el divorcio en setiembre de 2023 tras cuatro años de matrimonio.

El vínculo entre Martin y Turner no surgió de forma repentina. Se conocieron años atrás, cuando ella aún estaba casada, gracias a amistades compartidas. Desde ese momento, Turner manifestó admiración por el cantante y su música. Personas cercanas indicaron que incluso llegó a bromear con que sentía atracción por él antes de conocerlo en persona.

Ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Martin comparte la crianza de Apple, de 21 años, y Moses, de 19, con su exesposa Gwyneth Paltrow. Por su parte, Turner es madre de Willa, de 5 años, y Delphine, de 3, fruto de su relación con Jonas.

