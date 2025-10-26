Chris Martin y Sophie Turner habrían iniciado un romance tras rupturas recientes, revela prensa británica

Chris Martin fue visto con Sophie Turner en Londres tras separarse de Dakota Johnson y ella finalizar su relación con Peregrine Pearson

El músico Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, comenzó una relación sentimental con la actriz Sophie Turner, según aseguró la periodista Harriet Kean en el diario británico Daily Mail.

La revelación surgió semanas después de que Martin, de 48 años, terminara su relación con Dakota Johnson, actriz con quien se vinculó desde 2017. En el pasado, estuvo casado con Gwyneth Paltrow, madre de sus dos hijos.

Por su parte, Turner, de 29 años, se divorció en el 2024 del cantante Joe Jonas, padre de sus dos hijas. La actriz ganó notoriedad internacional por su participación en la serie Game of Thrones y las películas de la saga X-Men.

Según la publicación británica, el primer encuentro entre Martin y Turner ocurrió en Londres, en setiembre, durante los conciertos que Coldplay ofreció en la ciudad. Desde entonces, fueron vistos juntos en más de una ocasión, incluyendo salidas nocturnas en la capital inglesa.

Uno de esos encuentros coincidió con la presencia de Martin en un club del oeste de Londres, donde lo observaron tomado de la mano con una mujer rubia que, según fuentes del medio, sería Sophie Turner.

Antes de relacionarse con el cantante, la actriz británica mantuvo un romance de casi dos años con el aristócrata inglés Peregrine Pearson. Según el mismo informe, Turner y Pearson atravesaron varias separaciones hasta finalizar de forma definitiva en setiembre de este año.

Chris Martin y Sophie Turner no han emitido declaraciones oficiales sobre las informaciones que los involucran sentimentalmente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.