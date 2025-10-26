Viva

Chris Martin y Sophie Turner habrían iniciado un romance tras rupturas recientes, revela prensa británica

El cantante de Coldplay habría tenido varias citas en Londres con la actriz, conocida por su papel en ‘Game of Thrones’

Por O Globo / Brasil / GDA
Chris Martin fue visto con Sophie Turner en Londres tras separarse de Dakota Johnson y ella finalizar su relación con Peregrine Pearson
Chris Martin fue visto con Sophie Turner en Londres tras separarse de Dakota Johnson y ella finalizar su relación con Peregrine Pearson







