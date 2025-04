Choché Romano sobre la paternidad: ‘Hay días que desearía estar solo y en silencio’

Choché Romano, humorista costarricense, compartió, a través de sus historias de Instagram, una breve reflexión sobre la paternidad, en repuesta a una dinámica de preguntas que realizó en la plataforma.

En este espacio, Choché respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre la paternidad, ya que a inicios de marzo él y su esposa dieron la bienvenida con alegría a su segunda hija, Olivia.

La segunda hija de Choché nació el 19 de Marzo de 2025 y aunque en ocasiones, ha admitido estar agotado, afirma que el esfuerzo vale la pena. (Instagram: Choché Romano/Instagram: Choché Romano)

En la historia, la pregunta, que más bien fue formulada como un comentario, el seguidor escribió: “¡Es hermoso ser padres! Pero a veces uno quiere dejar todo tirado de lo agotador, ¿verdad?"

Ante esto, el tico respondió “¡Muchísimas veces! ¡Hay días donde me siento agotado! Hay días que desearía estar solo y en silencio, hay días que no me siento suficiente para ellas, hay días donde me hago el sordo cuando me dicen papi, hay días donde me quedo en el carro 15 minutos para respirar y prepararme para entrar a la casa… ¡Y hay días de días! No te sintás culpable… A todos nos pasa”.

LEA MÁS: Choché Romano y su esposa reciben por fin la alegría que tanto esperaron

En las siguientes historias también compartió algunas cosas en relación con sus niñas, como el proceso escolar de su hija mayor, la búsqueda de una niñera que aún está en proceso y comentarios relacionados con el balance entre su vida laboral y familiar.

Choché siempre ha mostrado apertura en sus redes sociales para hablar sobre el tema, e incluso comparte fotos con frecuencia en las que disfruta su rol de papá, ya sea en anécdotas, reflexiones o algún comentario curioso que le hace su primera hija Leah, quien nació en 2021, como fruto de su matrimonio con Ashley García Vargas.