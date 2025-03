Choché Romano habla sobre la conexión especial entre sus hijas: ‘Estoy impactado’

El presentador y comediante Choché Romano compartió un emotivo mensaje sobre el nacimiento de su segunda hija, Olivia. En una publicación en su perfil de Instagram, describió la conexión especial que ha surgido entre Leah, su hija mayor, y la bebé, resaltando la ternura y el amor que ha traído a su hogar.

“Estoy impactado y con el corazón repleto. Ash (su esposa) siempre me hablaba de que Leah creciera acompañada y de dar amor de ese corazoncito a otro más”, escribió Romano.

Además, destacó que su hermana Natalia siempre le ha dicho que el vínculo que tienen es especial, pero no lo había sentido de esta manera hasta ahora.

LEA MÁS: Choché Romano y su esposa reciben por fin la alegría que tanto esperaron

El comediante Choché Romano admitió estar agotado por la paternidad, pero aseguró que cada momento ha valido la pena. (Instagram: Choché Romano/Instagram: Choché Romano)

Según Romano, desde el nacimiento de Olivia, Leah no se ha separado de ella ni un minuto. “Quiere estar siempre con ella, come al frente de ella para que no llore, la baña, nos ayuda a sacarle el cólico y cuando va a jugar se viene en carrera y pregunta ‘¿Cómo va Oli?’”, agregó.

El presentador afirmó que, aunque la paternidad ha sido agotadora, ver la relación entre sus hijas ha valido cada segundo: “Estoy destruido, sí. La espalda partida en 100, sí (...). Leah está muchísimo más escandalosa y llamando la atención, sí. Pero ver esto ha valido la pena cada segundo”.

Junto a su mensaje, Romano compartió una serie de fotografías en las que aparecen Leah, Olivia, su esposa y él, capturando los primeros momentos de la familia tras la llegada de la nueva integrante.

LEA MÁS: Choché Romano vive una etapa que ningún papá desea que llegue: ‘Se me salieron las lágrimas’