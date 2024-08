¿Son delicados? Encargada de la comida de famosos como Keyla Sánchez revela secretos

Una emprendedora tica y su mamá lograron con su comida conquistar a muchos famositicos y ser parte de su día a día.

Si hablamos de Stephanie Mora Carvajal, posiblemente el nombre no le suene tanto porque a ella no le gusta la atención, pero “Faby’s Food Service” está todos los días en los perfiles de Instagram más seguidos del país, como el de Keyla Sánchez, Natalia Rodríguez, Choché Romano, Sheiris Montero, Melissa Durán, Katherinne González y más.

Steph y su emprendimiento no solo están en redes sociales, también lo están en la intimidad de la casa de cada uno de ellos, algo que empezó con la pandemia del covid-19, antes era un servicio de catherine service ocasional.

“La primera figura que confió en mí fue Sheiris Montero porque es mi prima y ella me dijo: ‘¿Se le está moviendo mucho lo de las comidas? Hágase una página y me manda unas comidas, algo tiene que pasar’. Eso pasó cuando Greivin Morgan (pareja de Montero) estaba en ‘Dancing with the stars’ y él estaba con una de mis comidas y lo vio el periodista Johnny López y le dijo que qué comida más rica y entonces contactamos a Marcelo Castro y a Johnny”, recordó esta valiente pulseadora.

Y cómo no hay mejor publicidad que el boca a boca el negocito fue creciendo, después de los periodistas se unieron Choché Romano y su esposa, Ashley García, Keyla y Naty Rodríguez, quienes son de sus clientes más fieles.

“Choché y Ashley fueron los que me contactaron y ya tenemos cuatro años con ellos. Keyla, Choché y Natalia Rodríguez tienen cuatro años de estar conmigo. Meli Durán tiene menos, pero nos conocemos de la iglesia. La verdad es que la publicidad de ellos ha sido mi mano derecha y lo mejor es que llevan muchos años y eso es porque les gusta”, dijo con orgullo Steph.

A pesar de que son personas reconocidas a nivel nacional, para ella son solo clientes y los trata igual, los chinea como a todos.

“Ellos son como todos los clientes. Es muy sorprendente, porque todo el mundo siempre me habla de Keyla porque es muy famosa, pero Keyla es la influencer más sencilla que tengo para comer, la que menos jode. Ella nunca me jode con ninguna dieta, nunca impone, nunca nada. Lo que yo le envío ella se lo come tranquila y me manda mensajes de agradecimiento. Con ese cuerpazo que la ven y ella come de todo, entre más criollo, mejor”.

Uno de los clientes con los que tiene más relación es con Choché y es tan estrecha que ella se encarga de la alimentación de todos, al menos, de lunes a viernes.

“A Choché lo apoyamos con las dietas, a Ashley ahora con el segundo embarazo. Ellos manejan un pack familiar para toda la semana. Leah solo come con nosotros desde el embarazo, se está criando con nosotros. Katherine González es celiaca, entonces le mandamos la comida que necesita sin gluten. Todos son un amor de personas, nunca he tenido un problema con ninguno”.

Keyla Sánchez y Choché Romano son de los clientes más fieles de Stephanie (Cortesía)

No sería posible sin su mamá y su esposo

El amor por la cocina que caracteriza a esta vecina de Santo Domingo de Heredia, lo heredó de Jenny Carvajal, su mamá, una de las piezas más importantes de su emprendimiento.

“Este negocio es de Stephanie, pero quien me enseñó todo es mi mamá. Mi mamá y mi esposo, Allan Doni Martínez, son mi mano derecha, tengo una hija de 12 años que es Faby. Mi mamá me enseñó absolutamente todo lo que sé, de hecho, ella es la jefa de cocina. Al principio éramos solo nosotros tres, vendíamos almuerzos y así se fue regando la bola”.

Steph está tanto en la cocina, como en la administración, atención al cliente y más.

“Yo empecé cocinando con mi mamá, pero a cómo fue creciendo me tocan nuevas funciones. Todo pasa por mí. Ahora somos 12 personas, pero me sigo encargando de todo. Me tocó renunciar a mi trabajo, mi esposo renunció a su trabajo. Yo soy ‘soyla’, pero la magia en la cocina es de las dos, mía y de mi mamá, y es que nosotros no queremos que sea una comida insípida, comercial”.

Actualmente, su negocio tienen más de 300 clientes, hecho que le provoca mucho trabajo, pero que hace con mucho amor, ya sea para su vecina, un desconocido o para Keyla Sánchez.

Natalia Rodríguez es una de las clientas favoritas de Steph (Cortesía)

Steph y su mamá son parte del día a día de cientos de personas y muchos famositicos (Cortesía)