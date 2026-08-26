Viva

Chef Sophia y su esposo cumplen un importante sueño juntos: ‘Hubo pellizco para verificar que era real’

La pareja compartió fotografías y celebró la experiencia como una nueva aventura juntos

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sophia Rodríguez, chef y presentadora de canal 7
La chef Sophia y su esposo asistieron al US Open para cumplir un sueño. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Chef SophiaUS Open
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.