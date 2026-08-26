Chef Sophia y su esposo cumplen un importante sueño juntos: ‘Hubo pellizco para verificar que era real’

La chef Sophia y su esposo asistieron al US Open para cumplir un sueño.

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch cumplieron uno de sus grandes sueños al asistir al US Open y ver en persona a Roger Federer, ídolo del tenis.

La cocinera compartió este miércoles varias fotografías desde el estadio, donde aparece junto a su esposo. Ambos se mostraron emocionados por la experiencia, que incluyó la posibilidad de presenciar un encuentro en el que también participaron otras reconocidas figuras del deporte.

“Este había sido su sueño desde que nos conocemos y ayer pudimos hacerlo realidad: ver jugar a su ídolo Roger Federer y, por si fuera poco, acompañado de Roddick, McEnroe y Agassi en el US Open. ¡Sencillamente inolvidable!”, escribió Sophia en sus redes sociales.

Según relató, la jornada también les permitió disfrutar de otros partidos y coincidir en el mismo recinto en el que Carlos Alcaraz y Serena Williams jugaban dobles.

Al finalizar los encuentros, la pareja presenció un homenaje de la ciudad de Nueva York para Federer, con un espectáculo de drones sobre el río Hudson.

“En algún momento hubo pellizco para verificar que todo esto tan increíble era real. Un privilegio enorme ver tanto talento”, expresó la chef.

Sophia describió el viaje como una nueva aventura compartida con su esposo y celebró haber hecho realidad una ilusión que él mantenía desde antes de que se conocieran.

“Otro check más para nuestro libro de aventuras. Si es el sueño de uno, es el sueño de los dos”, concluyó.